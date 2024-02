Które smartfony sprzedają się najlepiej? w TOP10 jest 7 iPhone'ów

Już wiemy, że królem globalnego rynku smartfonów w 2023 roku została firma Apple, której udało się zepchnąć stamtąd Samsunga. A które modele smartfonów sprzedawały się najlepiej? Z danych zebranych przez Counterpoint Research wynika, że w TOP10 jest 7 iPhone'ów oraz 3 tanie smartfony Samsunga.

Firmy Counterpoint Research zbadała, które smartfony sprzedawały się najlepiej w 2023 roku. Tym razem nie chodzi o marki czy producentów, lecz o konkretne modele. Mogłoby się wydawać, że najwięcej powinno się sprzedać tanich smartfonów i zapewne jest to prawda, ale jest tam tyle różnych modeli, że ciężko oczekiwać, by któryś z nich zdołał się przedostać do TOP10. A w zasadzie udało się to trzem tanim urządzeniom, z których wszystkie są produktami Samsunga. Jednak zajęły one trzy ostatnie miejsce w TOP10. W TOP7 znalazły się wyłącznie iPhone'y.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że od 2021 roku na liście TOP10 najlepiej sprzedających się smartfonów w danym roku nie ma innych marek niż Apple i Samsung. Na uwagę zasługuje również fakt, że żaden flagowy smartfon Koreańczyków nie trafił tym razem do TOP10, co w przeszłości się czasem zdarzało. Ciekawe, czy uda się to modelowi Galaxy S24 Ultra w tym roku. W 2023 roku łączny udział w rynku 10 najpopularniejszych smartfonów osiągnął najwyższy poziom w historii, wynoszący 20%. To o 1 p.% więcej niż rok wcześniej (19%).

iPhone 14 to najpopularniejszy smartfon 2023 roku

W 2023 roku najlepiej sprzedającym się smartfonem na świecie był iPhone 14, który osiągnął udział w globalnym rynku na poziomie 3,9%. Na podium znalazły się również inne "czternastki": iPhone 14 Pro Max (2,8%) i iPhone 14 Pro (2,4%). Trzy iPhone'y z serii 15 zajęły dopiero miejsca 5-7, jednak nie powinno to nikogo dziwić. Sprzedaż iPhone'a 15 Pro Max (1,7%), iPhone'a 15 Pro (1,4%) oraz iPhone'a 15 (1,4%) ruszyła dopiero w ostatnich miesiącach roku. Na uwagę zasługuje fakt, że na liście nie ma żadnego iPhone'a Plus – te urządzenia, które zastąpiły oferowane wcześniej iPhone'y mini, nie cieszą się zbyt dużą popularnością (najmniejszą w rodzinie). iPhone 15 Pro Max był najlepiej sprzedającym się smartfonem na świecie w 4 kwartale 2023 roku, więc ma duże szanse na wysokie miejsce w 2024 roku.

Najstarszy model na liście iPhone 13 utrzymał czwartą pozycję z dwucyfrowym wzrostem wolumenu sprzedaży rok do roku w Japonii i Indiach. Promocje operatorów w Japonii spowodowały wzrost sprzedaży starszych iPhone’ów w miejsce nowszej generacji, podczas gdy w Indiach oferta cenowa iPhone’a 13 sprawiła, że stał się on popularnym wyborem.

Ostatnie miejsca w top10 zajęły trzy budżetowe smartfony Samsunga: Galaxy A14 5G (1,4%), Galaxy A04e (1,3%) oraz Galaxy A14 4G (1,3%). Pierwszy z wymienionych modeli bardzo dobrze sprzedawał się w USA oraz Indiach, natomiast pozostałe – jedyne smartfony 4G w TOP10 za 2023 rok – trafiły na listę z powodu przystępnych cen, co napędzało sprzedaż tych urządzeń na rynkach wschodzących, takich jak Brazylia, Indie, Meksyk czy Indonezja.

Counterpoint Research oczekuje, że w 2024 roku smartfony z TOP10 będą miały jeszcze większy udział w globalnym rynku pod względem wielkości sprzedaży. Na listę mogą też trafić chińskie marki. A ponieważ producenci OEM coraz częściej wprowadzają na rynek modele obsługujące wyłącznie 5G, w pierwszej dziesiątce w 2024 roku najprawdopodobniej znajdą się wyłącznie smartfony 5G. A jak będzie w rzeczywistości, dowiemy się mniej więcej za rok.

Zobacz: Europejski rynek smartfonów w 4Q2023. Honor wskoczył do TOP 5

Zobacz: Co trzeci użytkownik smartfonu ma iPhone'a. Samsung dał się pokonać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Patryk Łobaza / Telepolis.pl, Counterpoint

Źródło tekstu: Counterpoint