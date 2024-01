Allegro zmienia regulamin. Oberwie się kupującym

Allegro ogłosiło nowe zmiany w swoim regulaminie. Platforma ogranicza ochronę kupujących w ramach programu Allegro Protect.

Szykują się kolejne zmiany na Allegro i wygląda na to, że po raz kolejny oberwie się kupującym. W zapowiadanej przez platformę aktualizacji regulaminu pojawił się szereg zmian, mających przygotować serwis do wejścia w życie unijnego aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Poza niewiele wnoszącą biurokracją pojawiło się tu jednak także kilka zapisów, które użytkownicy mocno odczują na własnej skórze.

Allegro ogranicza ochronę dla kupujących

Przede wszystkim dotyczą one ochrony Allegro Protect, która niebawem zostanie wyraźnie ograniczona. W przypadku wszystkich zakupów dokonanych po 12 lutego 2024 rekompensaty w ramach programu nie będą już obejmowały zamówień opłaconych w całości bonami (np. na zakup laptopa dla nauczycieli) ani kodami zniżkowymi innymi niż karty podarunkowe lub Monety. Jeśli część kwoty zakupu została opłacona gotówką, rekompensata będzie dotycyzła wyłącznie tej części.

Ale to nie koniec. Na mocy nowego regulaminu ochrona w ramach Allegro Protect nie będzie już obejmowała przesyłek zgubionych lub zniszczonych przez kuriera, nawet jeśli do zakupu doszło w ramach usługi Allegro Smart. Co więcej, pojawi się limit łącznej kwoty wszystkich rekompensat, które mogą być wypłacone dla jednej osoby. Będzie to 40 000 zł na 2 lata kalendarzowe.

Rzecz jasna rekompensaty w ramach Allegro Protect nie są czymś, z czym typowy użytkownik serwisu ma do czynienia na co dzień (a w każdym razie nikomu tego nie życzę). Mimo to fakt, że platforma ogranicza zakres ochrony, nie oferując nic w zamian, wydaje się co najmniej niepokojący. Pozostaje trzymać kciuki, że nie jest to wyłącznie przygrywka do dalszych działań na szkodę klientów.

