Właśnie po to jest plecak ewakuacyjny. 200 osób w Poznaniu opuściło domy

Stało się to dlatego, że plecak ewakuacyjny nie jest czymś, co warto mieć na wypadek konfliktu zbrojnego, a na wypadek losowej, niebezpiecznej sytuacji, która wymaga ewakuacji. I tak w Poznaniu doszło do uszkodzenia instalacji gazowej przy ulicy Niezłomnych. Konieczne okazało się ewakuowanie 200 osób z pobliskich budynków w celu bezpieczeństwa.

Uszkodzenie gazu w Poznaniu to zwykły wypadek

Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej i pogotowie gazowe. Natomiast terenu przed ciekawskimi lub ludźmi, którzy pchają się tam mimo informacji o wycieku, chroni Policja. I tak takich ludzi jest naprawdę dużo. Sam w 2024 roku pracowałem przy blokowaniu ulic po tym, jak w moim mieście znaleziono duży niewybuch. Ludzie wychodzili z aut, przesuwali blokady i pchali się autami do strefy rażenia, bo tamtędy bliżej im do celu dojechać, a nie będą przecież na około jeździć.

Wróćmy jednak do plecaków: w nich powinny znaleźć się najważniejsze dokumenty lub przynajmniej ich kopie, ubrania na zmianę, jakieś zapasy jedzenia lub wody. Czyli w sumie wszystko to, co może okazać się niezbędne mieszkańcom ulicy Niezłomnych podczas oczekiwania na możliwość powrotu do domu.