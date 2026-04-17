Intel przyśpiesza. Niebiescy pozyskali specjalistę z Samsunga

Amerykanie dwoją się i troją, by rzucić wyzwanie Tajwańczykom. Tym razem przejęto kluczowego pracownika od koreańskiej konkurencji.

PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:18
Intel Foundry wzmacnia swoją kadrę sięgając po weterana z 30 latami doświadczenia. Do firmy dołącza Shawn Han, który wcześniej był związany z Samsung Foundry i teraz obejmie stanowisko starszego wiceprezesa i dyrektor generalnego. To kolejny sygnał, że Amerykanie bardzo poważnie podchodzą do rozwoju własnego biznesu produkcyjnego.

TSMC nadal kontroluje około 70% rynku

Z przekazanych informacji wynika, że Han rozpocznie pracę w maju. Można śmiało założyć, że zajmie się on sprzedażą usług Niebieskich firmom trzecim, bo za to odpowiadał w czebolu. To szczególnie ważne teraz, gdy Intel stara się przyciągać nowych klientów do swoich usług produkcyjnych i jednocześnie promuje rozwój technologii zaawansowanego pakowania.

Shawn Han ma również zaplecze techniczne związane z pracą nad wieloma generacjami procesów logicznych, sięgające jeszcze 1996 roku. Taki profil może okazać się dla Intela wyjątkowo cenny, bo dziś w segmencie foundry liczy się nie tylko umiejętność rozmowy z partnerami, ale też bardzo dobra znajomość realiów rozwoju i wdrażania nowoczesnych litografii.

Oczywiście to tylko jedna z wielu potrzebnych cegiełek, by chociaż zagrozić obecnemu liderowi - TSMC. Tajwańczycy pozostają niekwestionowanym królem, kontrolując około 70% rynku produkcji półprzewodników. Z ich usług korzystają tacy giganci jak Apple, AMD czy NVIDIA, a zakłady na Formozie są wykupione na kilka lat wprzód.

Źródła tekstu: Intel, oprac. własne