Europa z zapasami paliwa lotniczego na 6 tygodni? Mamy komentarz LOT-u

Wszystko z powodu blokady cieśniny Ormuz. Obecnie mierzymy się z sytuacją, w której globalne dostawy ropy naftowej są mocno ograniczone. Już wcześniej pisaliśmy o likwidacji niektórych połączeń i wzroście cen biletów lotniczych. Od tamtej pory sytuacja nie uległa poprawie, a zrobiło się tylko gorzej.

Dalsza część tekstu pod wideo

LOT komentuje sprawę, ale nie do końca

Redakcja Telepolis.pl wysłała zapytanie do biura prasowego PLL LOT z prośbą o komentarz wypowiedzi dyrektora MAE. W odpowiedzi otrzymaliśmy następujący komentarz:

Polskie Linie Lotnicze LOT mierzą się dziś – podobnie jak cała branża – z bezprecedensowym wzrostem cen paliwa, który istotnie podnosi koszty operacyjne.



Spółka prowadzi działania hedgingowe, jednak przy tak dynamicznych zmianach rynkowych nie są one w stanie w pełni zneutralizować presji kosztowej. Dostrzegamy ograniczone możliwości przełożenia tych wzrostów na ceny biletów – dlatego koncentrujemy się na optymalizacji operacyjnej, dostosowując kształt siatki połączeń do nowych realiów.



Równolegle na bieżąco monitorujemy sytuację geopolityczną i elastycznie zarządzamy flotą, kierując ją tam, gdzie możliwe jest utrzymanie stabilnych operacji.

Co prawda nie dostaliśmy potwierdzenia dotyczącego tego, czy paliwa rzeczywiście wystarczy na około 6 tygodni. To jednak nie jest dziwne, ponieważ zasiałoby to panikę wśród podróżnych. Firma jednak nie zaprzecza tym twierdzeniom. Czy to znaczy, że za 6 tygodni samoloty przestaną latać? Niekoniecznie. Lotniczy gigant będzie robił wszystko, aby utrzymać swoją flotę w powietrzu.

Możemy jednak spodziewać się wzrostów cen oraz ograniczenia lotów lub nawet rezygnacji z niektórych tras. Jak widać, sytuacja wcale nie jest łatwa. Zwłaszcza że jeszcze w ubiegłym miesiącu odpowiedź LOT-u na pytanie o wzrosty cen była znacznie bardziej optymistyczna: