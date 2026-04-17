PlayStation 6 nie będzie tak potężne, jak sądziliśmy

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że PlayStation 6 będzie aż 10-krotnie wydajniejsze od PlayStation 5 w Ray Tracingu. Wiele osób źle zinterpretowało te informacje, sądząc, że nowa konsola zaoferuje aż 10 razy więcej klatek na sekundę. To nieprawda.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wydajność PlayStation 6

Informacje źle zinterpretował znany w branży Moore's Law is Dead. W dokumentach AMD rzeczywiście pojawia się informacja, że układ Orion, który ma być zastosowany w PS6, będzie 10-krotnie wydajniejszy w Ray Tracingu od układy Oberon (PS5).

YouTuber wyciągnął z tego prosty, ale jednocześnie mylny wniosek, że jeśli jakaś gra działała w 30 klatkach na sekundę, to na nowej konsoli pójdzie w 300 klatkach na sekundę. Na tej podstawie stwierdził, że PS6 może być mocniejsza niż RTX 5090.

Rzecz w tym, że kompletnie mija się to z prawdą, o czym napisał inny znany informator o trochę większej wiarygodności - KeplerL2.

Wyjaśniałem to już wcześniej, ale MLID (Moore’s Law is Dead) błędnie interpretuje dokumenty AMD. Uważa on, że jeśli na slajdzie widnieje napis „10-krotna wydajność RT Orion w porównaniu z Oberonem”, to oznacza to, że można wziąć PS5 uruchamiającą grę z prędkością 30 klatek na sekundę, pomnożyć tę wartość przez 10 i porównać z kartą 5090 osiągającą, powiedzmy, 200 klatek na sekundę, a następnie wywnioskować, że PS6 przewyższa kartę 5090. napisał on na forum NeoGAF.

Jednocześnie pochwalił się swoimi obliczeniami, z których wynika, że jeśli jakaś gra na PS5 działa w 30 klatkach na sekundę w trybie RT, to na PS6 możemy liczyć raczej na okolice 100 fps-ów.

W przypadku gier wykorzystujących bardziej zaawansowane techniki RT lub śledzenia ścieżek różnica byłaby oczywiście znacznie większa, ale nawet w takich przypadkach część czasu klatki poświęcona na renderowanie rastrowe i obliczenia nadal stanowi zazwyczaj ponad 50%, więc nawet dziesięciokrotny wzrost wydajności RT nie przekłada się na nawet zbliżony dziesięciokrotny wzrost liczby klatek na sekundę. dodał KeplerL2.