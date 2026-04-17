Ten powerbank udaje, że ma 10 000 mAh, ale ma 5000 mAh i warto go mieć

Im wyższa jest różnica między napięciem na wyjściu urządzenia a napięciem jego akumulatora, tym niższa jest sprawność przetwornicy. Ot, podbijanie napięcia nie jest procesem bezstratnym, a im mocniej się je podbija, tym większe straty mamy. I najprawdopodobniej właśnie to mieli na uwadze inżynierowie Baseusa podczas projektowania QPow2, którego możecie kupić w promocji za 79 zł.

Baseus QPow2 mija się z prawdą, ale nie kłamie

Wewnątrz tego powerbanku znajdują się dwa akumulatory litowo-jonowe. Każdy z nich ma po 5000 mAh. Gdyby były one ze sobą połączone równoległe, to zyskalibyśmy baterię o pojemności 10 000 mAh i napięciu znamionowym 3,7 V. To dość powszechna praktyka przy produkcji powerbanków. Tu jednak połączono je szeregowo. Tym samym mamy pojemność 5000 mAh przy napięciu znamionowym 7,4 V.

Czy to oznacza, że pojemność powerbanku jest mniejsza? Właściwie to... nie. Ponieważ jednostką pojemności energii akumulatora są watogodziny, a amperogodziny wskazują na ilość ładunku elektrycznego. Kiedy porównujemy ze sobą dwa powerbanki o tym samym napięciu ogniw, to powoływanie się na mAh nie jest problemem. Jednak w tym konkretnym przypadku 5000 mAh = 10 000 mAh, ponieważ napięcie jest dwukrotnie wyższe.

Dlaczego inżynierowie Basuesa zdecydowali się na ten krok? To proste: ponieważ QPow2 to powerbank, który oferuje do 30 W mocy. W tym trybie musi jednak pracować z natężeniem 3 A i napięciem 10 V. Natomiast podbicie z 7,4 V do 10 V niesie ze sobą mniejsze straty energetyczne na przetwornicy, niż podbijanie z 3,7 V do 10 V.

Baseus QPow2 pełen ciekawych rozwiązań