Xiaomi nie pozostaje w tyle. Nadchodzi smartfon z baterią 10 000 mAh

Tak wielkie akumulatory wciąż robią wrażenie, chociaż oczywiście warto pamiętać, że będzie to pierwsze Xiaomi z baterią o tak dużej pojemności. Wcześniej pojawił się na przykład Realme P4 Power z baterią 10 000 mAh i szybkim ładowaniem do 80 W.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:57
O nowym Xiaomi donosi Digital Chat Station. Mamy więc do czynienia z przeciekiem, ale ze źródła, które jest niezwykle wiarygodne. Według niego smartfon ten nie będzie miał logo Xiaomi na obudowie, a marki do niej należącej, która kojarzy się ze średnią półką. Wiele więc wskazuje na Redmi albo POCO. Oczywiście oprócz samej pojemności ważne jest także to, w jaki sposób smartfon zarządza energią. 

Xiaomi z baterią 10 000 mAh i szybkim ładowaniem

Bateria 10 000 mAh ma być natomiast ładowana z mocą do 100 W, co ma sens przy tak dużej pojemności. Nie musi to jednak oznaczać, że Realme P4 Power z ładowaniem 80 W wolniej uzupełni energię. Pamiętajmy, że moc ładowania wraz ze wzrostem temperatury i poziomu naładowania akumulatora mocno spada. 

Przecieki przynoszą także inne informacje na temat tego urządzenia. Mowa jest o ekranie 1,5K LTPS, nieokreślonym średniopółkowym układzie Dimensity, oraz aparacie głównym 200 MPix. Niestety, nie znamy obecnie większej ilości szczegółów na temat tego urządzenia, a ono samo nie zostało nawet oficjalnie potwierdzone. 

Źródła zdjęć: Xiaomi
Źródła tekstu: Gizmochina, DigitalChatStation