Masz taki powerbank? Ja bym wolał antyterrorystów

A nie jest to wcale sprzęt niszowy. Wedle statystyk sprzedało się ponad 429 tysięcy egzemplarzy tego modelu z oznaczeniem E33A. I trudno się dziwić: są to dość estetyczne i obłe urządzenia o pojemności 5000 mAh, które wspierają standard MagSafe. Mowa więc o czymś, co idealnie pasuje do iPhone i pozwala na ładowanie jego baterii, bez kabli trzymając telefon w ręku, lub kieszeni.

Śmiercionośny powerbank wycofany po raz drugi. Ważny apel producenta

Ładowanie Qi ma jednak pewną wadę, o której często się nie mówi: ma stosunkowo niską sprawność. Oznacza to, że znaczna część energii nie trafia do urządzenia docelowego. I z tego wynika drugi problem: pozostała energia nie znika. Zamiast tego jest emitowana pod postacią ciepła. I to właśnie przegrzewanie się i wewnętrzna wada konstrukcyjna urządzenia ma być źródłem problemu.

Problemu, w którym doszło do kilkudziesięciu incydentów związanych z zapłonem, lub wybuchem urządzenia. Po tym, jak zgłoszono 51 incydentów tego typu, producent ogłosił wycofanie urządzenia z rynku, oraz akcję serwisową. Niestety, nie każdy z niej skorzystał. Już po wymianie doszło do kilku incydentów, w tym wybuchu powerbanku w lecącym samolocie, oraz zdarzenia, w wyniku którego zmarła 75-letnia kobieta.