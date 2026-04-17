Spotify zmierza w dziwnym kierunku. Ruszyła nowa funkcja

Spotify z nową funkcją

Spotify już od jakiegoś czasu interesował się rozszerzeniem swoich usług i wyjścia poza muzyczne ramy. I właściwie to nie ma się co dziwić, wszak można czytać książki przy akompaniamencie odpowiedniej muzyki. Tak powstaje całkiem kulturalna kombinacja, która jest w stanie sprawdzić się niemal u każdego. Ale połączenie sklepu z książkami i platformą Spotify ma większy sens. Podczas słuchania audiobooka na Spotify można będzie, w dowolnym momencie, wybrać opcję kontynuacji tej książki w formie fizycznej. Po kliknięciu, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę wspomnianego sklepu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Spotify stanie się księgarnią?

Nowa usługa ruszyła póki co w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Klienci mogą zamawiać książki drukowane dzięki połączeniu ze sklepem bookshop.org. Z doświadczenia wiadomo, że jest spora szansa, że jeśli się sprawdzi, to wkrótce zostanie wprowadzona także i u nas.

Na tę chwilę opcja ta jest dostępna jedynie dla użytkowników z systemem Android, ale wsparcie dla iOS już jest w drodze.