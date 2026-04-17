Spotify zmierza w dziwnym kierunku. Ruszyła nowa funkcja
Spotify stawia na nieustanny rozwój i chce sprawić, aby jego abonenci ani przez chwilę się nie nudzili. Spotify nie tylko rozszerzyło funkcję audiobooków, ale także zaczęło sprzedawać książki. I to te drukowane.
Spotify z nową funkcją
Spotify już od jakiegoś czasu interesował się rozszerzeniem swoich usług i wyjścia poza muzyczne ramy. I właściwie to nie ma się co dziwić, wszak można czytać książki przy akompaniamencie odpowiedniej muzyki. Tak powstaje całkiem kulturalna kombinacja, która jest w stanie sprawdzić się niemal u każdego. Ale połączenie sklepu z książkami i platformą Spotify ma większy sens. Podczas słuchania audiobooka na Spotify można będzie, w dowolnym momencie, wybrać opcję kontynuacji tej książki w formie fizycznej. Po kliknięciu, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę wspomnianego sklepu.
Spotify stanie się księgarnią?
Nowa usługa ruszyła póki co w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Klienci mogą zamawiać książki drukowane dzięki połączeniu ze sklepem bookshop.org. Z doświadczenia wiadomo, że jest spora szansa, że jeśli się sprawdzi, to wkrótce zostanie wprowadzona także i u nas.
Na tę chwilę opcja ta jest dostępna jedynie dla użytkowników z systemem Android, ale wsparcie dla iOS już jest w drodze.
Oprócz tej nowej funkcji, Spotify ogłosił także funkcję Page Match, która pozwala zeskanować stronę z czytanej książki, a program dopasowuje jej treść z audbiobookiem. Funkcja ta działa już w 30 językach i powoduje, że użytkownik może spokojnie przeskakiwać z drukowanej wersji, na elektroniczną.