Jedna wadliwa bateria przyczyną pożaru w Tarnowie Podgórnym

Mowa tu o olbrzymim centrum logistycznym o powierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych. Jak wynika z doniesień, było one wypełnione paczkami po sufit. I to właśnie jedna z nich okazała się przyczyną pożaru. Mowa tu o uszkodzonej baterii do hulajnogi elektrycznej.

Pożar hali w Tarnowie Podgórnym

O tym, że jest ona uszkodzona, wiedział sam nadawca. Wedle ustaleń była to jedna z niemieckich firm. Bateria miała natomiast trafić do firmy na Mazowszu, która specjalizuje się naprawą i konserwacją baterii. Mowa więc o towarze objętym akcją serwisową, który nie dotarł na miejsce przed tym, jak doszło w jego przypadku do zapłonu.