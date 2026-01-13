Wiadomości

Jedna wadliwa bateria przyczyną pożaru w Tarnowie Podgórnym

Pożar hali w Tarnowie Podgórnym do tej pory wydawał się tragedią, która jednak nie obejmuje świata technologii. Jak jednak wynika z najnowszych ustaleń, to właśnie jej element w postaci baterii do hulajnogi elektrycznej był bezpośrednią przyczyną.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:05
Mowa tu o olbrzymim centrum logistycznym o powierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych. Jak wynika z doniesień, było one wypełnione paczkami po sufit. I to właśnie jedna z nich okazała się przyczyną pożaru. Mowa tu o uszkodzonej baterii do hulajnogi elektrycznej.

Pożar hali w Tarnowie Podgórnym

O tym, że jest ona uszkodzona, wiedział sam nadawca. Wedle ustaleń była to jedna z niemieckich firm. Bateria miała natomiast trafić do firmy na Mazowszu, która specjalizuje się naprawą i konserwacją baterii. Mowa więc o towarze objętym akcją serwisową, który nie dotarł na miejsce przed tym, jak doszło w jego przypadku do zapłonu.

Pożar rozpoczął się w niedzielę około 11 rano, a w akcji gaśniczej brało udział 50 zastępów straży pożarnej. Teren hali wciąż jest monitorowany, ponieważ istnieje ryzyko, że dojdzie do ponownego zapłonu na terenie obiektu. Obecnie nie wiadomo z jak dużymi stratami mamy do czynienia. 

telepolis
pożar straż pożarna hulajnoga elektryczna
Zródła zdjęć: KW PSP Poznań
Źródła tekstu: RMF24