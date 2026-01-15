Polska i Filipiny połączone portalem. Wystarczy krok, aby nabić sobie guza
Oczywiście nie opanowaliśmy technologii teleportacji ani zakrzywiania czasoprzestrzeni, które pozwoliłyby na przechodzenie między lokalizacjami bez pokonywania całej trasy między nimi. Nie jest to portal tego typu.
Mowa tu o czymś, co jest bardziej instalacją techniczno-artystyczną, która została nazwana Portalem. Tego typu urządzenia znajdują się w wielu miejscach na świecie. I tak Lubelski portal ulokowany na Placu Litewskim początkowo łączył się z Litwą, a dokładniej z Wilnem. Następnie mieliśmy także USA i Irlandię. Teraz zaś ma powstać połączenie między Lublinem a Filipinami.
Portal do Filipin
Całość działa w naprawdę prosty sposób: po obydwu stronach mamy betonowe koło, w którym znajduje okrągły ekran, na którym transmitowany jest obraz, oraz ukryte nad nim kamery. Całość sprawia wrażenia przejścia między dwiema lokacjami, chociaż warto zaznaczyć, że obraz nie jest najwyższej rozdzielczości. Co jednak kluczowe, transmisja odbywa się w czasie rzeczywistym z naprawdę minimalnymi opóźnieniami.
Całość wywołuje duże zainteresowanie zarówno turystów, jak i lokalnych mieszkańców, którzy mogą pomachać do osób znajdujących się w zupełnie innym kraju, tak, jakby mijali się z nimi na ulicach. Połączenie między Lublinem, A Filipinami ma zostać aktywowane w najbliższą środę 21 stycznia o godzinie 11:00.