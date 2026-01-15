Polska i Filipiny połączone portalem. Wystarczy krok, aby nabić sobie guza

Mowa tu o czymś, co jest bardziej instalacją techniczno-artystyczną, która została nazwana Portalem. Tego typu urządzenia znajdują się w wielu miejscach na świecie. I tak Lubelski portal ulokowany na Placu Litewskim początkowo łączył się z Litwą, a dokładniej z Wilnem. Następnie mieliśmy także USA i Irlandię. Teraz zaś ma powstać połączenie między Lublinem a Filipinami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Portal do Filipin

Całość działa w naprawdę prosty sposób: po obydwu stronach mamy betonowe koło, w którym znajduje okrągły ekran, na którym transmitowany jest obraz, oraz ukryte nad nim kamery. Całość sprawia wrażenia przejścia między dwiema lokacjami, chociaż warto zaznaczyć, że obraz nie jest najwyższej rozdzielczości. Co jednak kluczowe, transmisja odbywa się w czasie rzeczywistym z naprawdę minimalnymi opóźnieniami.