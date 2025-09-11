Wiadomości

Światłowód trafia do kolejnych miast. PŚO rozszerza zasięg o 46 tys. adresów

Dostęp do szybkiego Internetu dociera do coraz większej liczby Polaków. Polski Światłowód Otwarty powiększył swój zasięg o nowe gospodarstwa domowe, zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:00
1
19 tys. nowych adresów i modernizacja sieci

W sierpniu do sieci światłowodowej PŚO dołączyło ponad 19 tys. gospodarstw domowych w 46 lokalizacjach. Najwięcej nowych adresów zyskała Warszawa (1258), Wrocław (1232) i Polkowice (998). Operator przeprowadził także modernizację sieci HFC do standardu FTTH w ponad 27 tys. domów i mieszkań.

Łącznie zasięg Polskiego Światłowodu Otwartego zwiększył się w minionym miesiącu o 46 tys. adresów. W całej Polsce w zasięgu spółki znajduje się już ponad 4,1 mln gospodarstw domowych, z czego 1,1 mln podłączonych jest do sieci światłowodowej.

Gdzie pojawił się światłowód?

Nowe inwestycje obejmują zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Na liście znalazły się: Białystok, Bydgoszcz, Czeladź, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gostyń, Góra, Grodzisk Wielkopolski, Grudziądz, Kalisz, Katowice, Kielce, Kiełczów, Konin, Kraków, Legnica, Lublin, Łomianki, Łódź, Malbork, Międzyrzecz, Namysłów, Nowa Sól, Nysa, Oleśnica, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Płock, Polkowice, Poznań, Pruszków, Puławy, Radom, Ruda Śląska, Rumia, Sokołów Podlaski, Stargard, Sulechów, Szczecin, Tarnowskie Góry, Wałbrzych, Warszawa, Włodawa, Wrocław i Zagórz.

Polski Światłowód Otwarty działa wyłącznie w modelu hurtowym i współpracuje z dziewięcioma operatorami, w tym ogólnopolskimi: Play, T-Mobile, Netia, Plus i Orange, oraz lokalnymi: RFC, Flashnet, Netronik i Intertell.  Dzięki inwestycjom w technologię XGS-PON, operatorzy detaliczni mogą oferować klientom usługi Internetu FTTH o przepustowości do 8 Gb/s.

Docelowo PŚO planuje objąć zasięgiem światłowodu ponad 6 mln gospodarstw domowych w całym kraju.

telepolis
Zródła zdjęć: Shutterstock, Polski Światłowód Otwarty
Źródła tekstu: Polski Światłowód Otwarty