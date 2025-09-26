Plus daje paczkę darmowych GB, ale na razie robi z tego tajemnicę

Momentem tym jest rozpoczęcie kolejnej fazy Siatkarskich Mistrzostw Świata, gdy polska reprezentacja będzie walczyć na Filipinach o medale. Z tej okazji Plus zapowiada niespodziankę dla klientów w postaci bonusowej paczki GB. Natomiast wszyscy, którzy chcą zobaczyć mistrzostwa i naszą reprezentację od kulis, poza transmisjami meczów, powinni śledzić social media Plusa.

Faza finałowa Mistrzostw Świata w siatkówce odbędzie się już w ten weekend – 28 i 29 września. Wkrótce okaże się, które reprezentacje staną na podium tegorocznego turnieju. Plus, sponsor Polskiej Siatkówki od 27 lat, przygotował niespodziankę dla kibiców w postaci paczki 25 GB. Szczegóły dotyczące bonusu ogłoszone zostaną w najbliższych dniach.

W kanałach społecznościowych Plusa dostępne są materiały pokazujące nie tylko wydarzenia z boiska, ale również codzienne życie zawodników, lokalny koloryt i kibiców. Stażysta-reporter Maciek wraz z kolegą Krzysztofem przybliżają mistrzostwa, polską drużynę i Filipiny od kuchni. Wśród publikowanych filmów znalazły się m.in.: ciekawostki z ulic Manili, relacja z miejsca, gdzie powstał mural z wizerunkiem Tomasza Fornala, wywiady z siatkarzami oraz odpowiedzi na pytania nurtujące kibiców.