Scythe Mugen w nowym wydaniu. Wygląda jeszcze lepiej niż kiedyś

Nie wszyscy mają miejsce w obudowie na zestawy chłodzenia cieczą, a część osób im nie ufa. Na szczęście na rynek nadal trafiają tradycyjne coolery CPU.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 16:54
Mugeny to legenda wśród chłodzeń procesora, a wszystko za sprawą dobrej wydajności i kultury pracy w przystępnej cenie. Najnowsza, 6. generacja debiutowała na rynku w ubiegłym roku. Japończycy postanowili ją jednak odświeżyć, oferując białą wersję kolorystyczną z podświetleniem RGB LED.

Cena to 249 złotych, ale dostępność w Polsce będzie ograniczona

Scythe Mugen 6 Dual Fan White Edition to konstrukcja o wymiarach 154 x 132 x 132 milimetrów i masie 1231 gramów. Mamy tutaj do czynienia z pojedynczą aluminiową wieżą oraz sześcioma 6-milimetrowymi ciepłowodami. Podstawa jest niklowana, a więc nie straszny jej ciekły metal.

W zestawie dostajemy dwa wentylatory Scythe Wonder Tornado 120 White ARGB. Są to jednostki 120-milimetrowe z łożyskiem FDB, które oferują prędkość obrotową do 2500 RPM, przy wydajności do 75,17 CFM, ciśnieniu statycznym do 3,39 mmH2O oraz maksymalnej głośności 35,57 dB(A).

Scythe Mugen w nowym wydaniu. Wygląda jeszcze lepiej niż kiedyś

Chłodzenie jest zgodne z nowszymi i starszymi procesorami, wspierane są bowiem gniazda Intel LGA 1851, 1700, 1200 i 115x oraz AMD AM5 i AM4. Sugerowana cena to około 249 złotych, ale dostępność w Polsce będzie ograniczona ze względu na zamknięcie europejskiego oddziału Scythe.

telepolis
amd Intel scythe chłodzenie procesora LGA 1700 rgb led AM4 LGA 1851 scythe mugen 6 AM5
Zródła zdjęć: Scythe
Źródła tekstu: Scythe, oprac. własne