Scythe Mugen w nowym wydaniu. Wygląda jeszcze lepiej niż kiedyś

Mugeny to legenda wśród chłodzeń procesora, a wszystko za sprawą dobrej wydajności i kultury pracy w przystępnej cenie. Najnowsza, 6. generacja debiutowała na rynku w ubiegłym roku. Japończycy postanowili ją jednak odświeżyć, oferując białą wersję kolorystyczną z podświetleniem RGB LED.

Cena to 249 złotych, ale dostępność w Polsce będzie ograniczona

Scythe Mugen 6 Dual Fan White Edition to konstrukcja o wymiarach 154 x 132 x 132 milimetrów i masie 1231 gramów. Mamy tutaj do czynienia z pojedynczą aluminiową wieżą oraz sześcioma 6-milimetrowymi ciepłowodami. Podstawa jest niklowana, a więc nie straszny jej ciekły metal.

W zestawie dostajemy dwa wentylatory Scythe Wonder Tornado 120 White ARGB. Są to jednostki 120-milimetrowe z łożyskiem FDB, które oferują prędkość obrotową do 2500 RPM, przy wydajności do 75,17 CFM, ciśnieniu statycznym do 3,39 mmH2O oraz maksymalnej głośności 35,57 dB(A).