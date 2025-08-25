Play zwiększa prędkość transmisji danych. Chodzi o Fakt Mobile
Fakt Mobile, marka telefonii korzystająca z infrastruktury Play, ma dobra wiadomość dla swoich użytkowników. Od września zwiększy się prędkość transmisji danych w pakietach internetu.
Fakt Mobile to marka telefonii komórkowej, której operatorem jest Play. Choć nie jest tak rozpoznawalna, jak chociażby Virgin Mobile czy operatorzy MVNO, korzystający z zasobów fioletowej sieci, ma swoich wiernych użytkowników, kuszonych atrakcyjnymi pakietami rozmów, SMS-ów oraz internetu w przystępnych cenach. Jednym słowem – to telefonia dla użytkowników aktywnych, ale oszczędnych.
Fakt Mobile ma teraz dla nich dobrą informację. Sieć zapowiedziała, że zwiększy prędkość transmisji danych w pakietach szybkiego Internetu do 1 Gb/s.
Od 4 września 2025 roku zwiększamy maksymalną prędkość transmisji danych w pakietach szybkiego Internetu Fakt Mobile. Szacunkowa maksymalna prędkość wyniesie do 1000 Mbps dla danych pobieranych i 300 Mbps dla danych wysyłanych
Zmiany dotyczą pakietów opisanych w regulaminach ośmiu ofert promocyjnych:
- Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiety Minut SMSów i Internetu w Fakt Mobile (przedłużające salda)
- Regulamin Oferty Promocyjnej – Rozmowy do wszystkich sieci 100SMS 1GB
- Regulamin Oferty Promocyjnej – Pakiet 50 minut 50 SMSów i 250 MB do wszystkich sieci
- Regulamin Oferty Promocyjnej – Pakiet 300 minut 300 SMSów i 300 MB do wszystkich sieci
- Regulamin Oferty Promocyjnej – Promocyjnej Pakiety Internetu w ofercie Fakt Mobile
- Regulamin Oferty Promocyjnej – Nielimitowane rozmowy smsy i mmsy do wszystkich sieci oraz 10 GB internetu
- Regulamin Oferty Promocyjnej – Promocyjne Pakiety Internetu przedłużające saldo Internetu w ofercie Fakt Mobile
- Regulamin Oferty Promocyjnej – Promocyjny Pakiet Internetu W Fakt Mobile 11062015
Jak wyjaśnia Fakt Mobile, użytkownicy nie muszą nic robić, by skorzystać z nowych prędkości. Zmiana nastąpi automatycznie, więc już we wrześniu klienci sieci powinni cieszyć się szybszymi transferami danych.
Proponowana zmiana polega na polepszeniu jakości dotychczasowych usług. Jeśli posiadasz któryś z pakietów opisanych w powyższych regulaminach, a nie akceptujesz powyższych zmian, to do 03.09.2025 r. możesz go wyłączyć. Pozostałe warunki usług opisanych w regulaminach ofert promocyjnych w tym cena, nie ulegają zmianie