Play zwiększa prędkość transmisji danych. Chodzi o Fakt Mobile

Fakt Mobile to marka telefonii komórkowej, której operatorem jest Play. Choć nie jest tak rozpoznawalna, jak chociażby Virgin Mobile czy operatorzy MVNO, korzystający z zasobów fioletowej sieci, ma swoich wiernych użytkowników, kuszonych atrakcyjnymi pakietami rozmów, SMS-ów oraz internetu w przystępnych cenach. Jednym słowem – to telefonia dla użytkowników aktywnych, ale oszczędnych.

Fakt Mobile ma teraz dla nich dobrą informację. Sieć zapowiedziała, że zwiększy prędkość transmisji danych w pakietach szybkiego Internetu do 1 Gb/s.

Od 4 września 2025 roku zwiększamy maksymalną prędkość transmisji danych w pakietach szybkiego Internetu Fakt Mobile. Szacunkowa maksymalna prędkość wyniesie do 1000 Mbps dla danych pobieranych i 300 Mbps dla danych wysyłanych – podał Fakt Mobile.

Zmiany dotyczą pakietów opisanych w regulaminach ośmiu ofert promocyjnych:

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiety Minut SMSów i Internetu w Fakt Mobile (przedłużające salda)

Regulamin Oferty Promocyjnej – Rozmowy do wszystkich sieci 100SMS 1GB

Regulamin Oferty Promocyjnej – Pakiet 50 minut 50 SMSów i 250 MB do wszystkich sieci

Regulamin Oferty Promocyjnej – Pakiet 300 minut 300 SMSów i 300 MB do wszystkich sieci

Regulamin Oferty Promocyjnej – Promocyjnej Pakiety Internetu w ofercie Fakt Mobile

Regulamin Oferty Promocyjnej – Nielimitowane rozmowy smsy i mmsy do wszystkich sieci oraz 10 GB internetu

Regulamin Oferty Promocyjnej – Promocyjne Pakiety Internetu przedłużające saldo Internetu w ofercie Fakt Mobile

Regulamin Oferty Promocyjnej – Promocyjny Pakiet Internetu W Fakt Mobile 11062015

Jak wyjaśnia Fakt Mobile, użytkownicy nie muszą nic robić, by skorzystać z nowych prędkości. Zmiana nastąpi automatycznie, więc już we wrześniu klienci sieci powinni cieszyć się szybszymi transferami danych.