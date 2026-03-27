Play tnie ceny światłowodu i telewizji. Nawet 4 miesiące za darmo

Play wprowadza nowe promocje na usługi domowe. Klienci mogą skorzystać z tańszego światłowodu oraz pakietów telewizyjnych. Oferta obejmuje również dostęp do popularnych serwisów streamingowych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:53
Play tnie ceny światłowodu i telewizji. Nawet 4 miesiące za darmo

Światłowód za darmo na start

Klienci wybierający domowy Internet Play zapłacą mniej. Operator daje nowym użytkownikom dwa miesiące usług za zero złotych. Zniżka obejmuje łącza o prędkości 600 Mb/s, 1 Gb/s oraz 8 Gb/s. W tym okresie abonenci nie ponoszą opłat za dostęp do sieci. Warto zwrócić uwagę na dodatki przypisane do wyższych pakietów.

Osoby wybierające opcje 1 Gb/s lub 8 Gb/s otrzymują w ramach abonamentu usługę Amazon Prime. Daje to możliwość oglądania filmów i seriali na platformie Prime Video. Usługa ta gwarantuje również darmowe dostawy zamówień ze sklepu amazon.pl. Klienci finalizujący zamówienie na stronie internetowej operatora dostają dodatkowy bonus. Zawarcie umowy online na stronie play.pl oznacza dostęp do podstawowej wersji serwisu HBO Max w cenie abonamentu.

Telewizja w nowych pakietach

Zmiany obejmują także usługi telewizyjne. Play oferuje obecnie trzy warianty telewizji domowej, z których każdy jest dostępny przez pierwsze dwa miesiące za zero złotych. Podstawowy pakiet to Telewizja Max, zapewniająca dostęp do 217 kanałów telewizyjnych.

Drugi pakiet to Telewizja Max Premium, zawierająca 229 kanałów. W tej opcji abonenci otrzymują stacje Eleven Sports, SkyShowtime i Filmbox. Pakiet daje również dostęp do bibliotek VOD serwisów SkyShowtime oraz Filmbox+.

Trzecią możliwością jest Telewizja Nowej Generacji. Wariant ten łączy telewizję z wyborem serwisów streamingowych. Abonent otrzymuje stały dostęp do 100 kanałów. Dodatkowo, co miesiąc dostaje pulę 45 punktów. Punkty te można wymieniać na dostęp do takich platform, jak Netflix, HBO Max, SkyShowtime czy Amazon Prime. Użytkownik samodzielnie decyduje, co ogląda w danym okresie rozliczeniowym.

Łączenie usług wydłuża rabaty

Operator premiuje zakup kilku usług jednocześnie. Osoby wybierające światłowód oraz Telewizję Max zyskują dłuższe okresy promocyjne. Przy Internecie o prędkości 300 Mb/s klient nie płaci za pakiety przez dwa miesiące.

Sytuacja wygląda inaczej przy wyborze szybszego łącza. Warianty od 600 Mb/s w górę w pakiecie z telewizją zwalniają z opłat przez cztery miesiące. Klienci mogą modyfikować pakiety w trakcie składania zamówienia. Przejście z Telewizji Max na wariant Premium kosztuje dodatkowe 20 złotych miesięcznie. Taka sama dopłata dotyczy wyboru Telewizji Nowej Generacji.

Play tnie ceny światłowodu i telewizji. Nawet 4 miesiące za darmo

Pakiety Internetu i telewizji można łatwo rozszerzyć o abonament komórkowy. Uzyskanie wszystkich wymienionych zniżek wymaga jednak spełnienia warunków formalnych. Rabaty są przyznawane przy podpisaniu umowy na 24 miesiące.

Szczegóły znajdują się na stronie fioletowego operatora, infolinii oraz w salonach stacjonarnych Play.

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Play