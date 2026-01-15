Play z nową ofertą Internetu. Obiecują niezawodność

Biznesowy standard w wersji turbo

Fioletowy operator stawia na topowe rozwiązania dla biznesu. Najwyższy wariant Światłowodu dla Firm ULTRA oferuje prędkość do 8 Gb/s. Taka moc pozwala na błyskawiczną pracę całego zespołu bez żadnych zadyszek. W cenie abonamentu klient dostaje też stały adres IP oraz dodatkowy punkt Wi-Fi Mesh. Dzięki temu zasięg w dużym biurze powinien przestać być problemem.

Dla mniejszych firm przygotowano wolniejsze opcje. Można wybrać łącze 1 Gb/s lub 300 Mb/s. Każdy wariant ma zapewniać stabilność niezbędną do prowadzenia nowoczesnej działalności online.

Naprawa w 8 godzin i cyberochrona

W biznesie każda godzina przestoju to realne straty finansowe. Play doskonale to rozumie i oferuje gwarancję SLA. W najwyższym pakiecie serwisant naprawi usterkę w maksymalnie 8 godzin. To czas, który ma dać przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa. Przy niższych prędkościach czas ten wydłuża się do 12 godzin.

Ciekawie wygląda też funkcja Bezpieczny Internet dla Firm. Chroni ona sieć przed atakami automatycznie na poziomie operatora. Nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerach pracowników. To wygodne rozwiązanie, które oszczędza czas i nerwy.

Symetryczne łącze za grosze

Bardzo ważnym punktem oferty jest opcja łącza symetrycznego. Za dopłatą 10 zł miesięcznie, na wybranych obszarach wysyłanie danych staje się tak samo szybkie jak ich pobieranie. To kluczowa funkcja dla firm pracujących w chmurze lub wysyłających duże paczki plików. Wideokonferencje w jakości 4K również przestają być wyzwaniem.

Ceny startują od 40 zł netto miesięcznie dla osób z abonamentem głosowym. Play chce w ten sposób zachęcić obecnych klientów do konsolidacji usług. Całość wygląda na bardzo przemyślany atak na rynek Internetu dla małych i średnich przedsiębiorstw.