Wiadomości

PKO BP udostępnia karty eSIM. Ceny lepsze niż u konkurencji

PKO Bank Polski wprowadza nowość dla użytkowników aplikacji IKO. Już mogą w niej zamawiać karty eSIM.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:59
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP udostępnia karty eSIM. Ceny lepsze niż u konkurencji

W aplikacji mobilnej PKO BP pojawiła się nowa możliwość — donosi cashless.pl. W IKO użytkownicy mogą już zamawiać karty eSIM. Jak to działa?

Dalsza część tekstu pod wideo

Karty eSIM w PKO BP

W aplikacji IKO klienci mogą już zamawiać karty eSIM. Tym samym PKO BP stało się drugim bankiem w Polsce, który udostępnił taką możliwość we współpracy z Autopay oraz Fonia Telecom. Podobną ofertę ma jeszcze Revolut, ale on nie jest bankiem.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S921
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S921
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Biały SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Biały SM-S731
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Smartfon REALME C71 8/256GB 6.67" 120Hz Biały
Smartfon REALME C71 8/256GB 6.67" 120Hz Biały
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Advertisement

Ceny są bardzo atrakcyjne i wypadają lepiej niż w Millennium czy Revolut. Dla przykładu eSIM do Wielkiej Brytanii kosztuje 11 zł za 1 GB na tydzień lub 37 zł za 5 GB na miesiąc. Z kolei na Albanię to odpowiednio 19 i 78 zł.

Jeśli chcecie skorzystać z oferty, to w aplikacji IKO trzeba przejść do zakładki Oferta. Karty eSIM są dostępne w sekcji podróże.

AKTUALIZACJA:

PKO Bank Polski przesłał oficjalną informację prasową, w której zdradza więcej informacji na temat wprowadzonych usług. Dotyczą one też oferty eSIM zarówno w aplikacji mobilnej IKO, jak i serwisie internetowym iPKO.

Stale rozwijamy aplikację IKO, aby była jeszcze bardziej funkcjonalna i wygodna. Najnowsze rozwiązania pozwalają oszczędzać czas i pieniądze, szczególnie podczas podróży zagranicznych. Wachlarz usług w IKO jest coraz szerszy – użytkownicy mogą dopasować aplikację do swoich potrzeb i mieć wszystko pod ręką. Jednocześnie priorytetem pozostaje bezpieczeństwo – chronimy pieniądze klientów przed cyberoszustami na najwyższym poziomie.

podkreśla Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

PKO BP informuje, że dostępne są pakiety o wielkości od 1 do 10 GB, a także oferta nielimitowana. Dostępne są karty dostępne również na całych kontynentach: Europie, Afryce, Azji i Pacyfiku, Ameryce Północnej i Południowej, a także globalnie.

Po zakupie eSIM wystarczy aktywować kartę na urządzeniu za pomocą kodu QR lub kodu aktywacyjnego. Szczegółowa instrukcja będzie przesłana e-mailowo. Poza tym dostępna jest też w aplikacji IKO i serwisie iPKO. Karty zaczną działać automatycznie po przyjeździe do danego kraju, gdy urządzenie połączy się z lokalną siecią.

Image
telepolis
eSIM PKO Bank Polski PKO BP Autopay eSIM w PKO BP
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO BP