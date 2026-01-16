PKO BP udostępnia karty eSIM. Ceny lepsze niż u konkurencji

W aplikacji mobilnej PKO BP pojawiła się nowa możliwość — donosi cashless.pl. W IKO użytkownicy mogą już zamawiać karty eSIM. Jak to działa?

Karty eSIM w PKO BP

W aplikacji IKO klienci mogą już zamawiać karty eSIM. Tym samym PKO BP stało się drugim bankiem w Polsce, który udostępnił taką możliwość we współpracy z Autopay oraz Fonia Telecom. Podobną ofertę ma jeszcze Revolut, ale on nie jest bankiem.

Ceny są bardzo atrakcyjne i wypadają lepiej niż w Millennium czy Revolut. Dla przykładu eSIM do Wielkiej Brytanii kosztuje 11 zł za 1 GB na tydzień lub 37 zł za 5 GB na miesiąc. Z kolei na Albanię to odpowiednio 19 i 78 zł.

Jeśli chcecie skorzystać z oferty, to w aplikacji IKO trzeba przejść do zakładki Oferta. Karty eSIM są dostępne w sekcji podróże.

AKTUALIZACJA:

PKO Bank Polski przesłał oficjalną informację prasową, w której zdradza więcej informacji na temat wprowadzonych usług. Dotyczą one też oferty eSIM zarówno w aplikacji mobilnej IKO, jak i serwisie internetowym iPKO.

Stale rozwijamy aplikację IKO, aby była jeszcze bardziej funkcjonalna i wygodna. Najnowsze rozwiązania pozwalają oszczędzać czas i pieniądze, szczególnie podczas podróży zagranicznych. Wachlarz usług w IKO jest coraz szerszy – użytkownicy mogą dopasować aplikację do swoich potrzeb i mieć wszystko pod ręką. Jednocześnie priorytetem pozostaje bezpieczeństwo – chronimy pieniądze klientów przed cyberoszustami na najwyższym poziomie. podkreśla Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

PKO BP informuje, że dostępne są pakiety o wielkości od 1 do 10 GB, a także oferta nielimitowana. Dostępne są karty dostępne również na całych kontynentach: Europie, Afryce, Azji i Pacyfiku, Ameryce Północnej i Południowej, a także globalnie.