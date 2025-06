Trafi na 5 lat więzienia za torrenty. Piractwo nie popłaca

5 lat więzienia za torrenty

Czemu torrenty budzą aż takie emocje? Ponieważ wszyscy pobierający są także przy okazji udostępniającymi pliki. Natomiast to udostępnianie ich jest znacznie poważniejszym przestępstwem, niż samo pobieranie. Natomiast twórcy stron z torrentami znacznie ułatwiają to przestępstwo. Czy jednak jest ono na tyle poważne, aby skazać człowieka na 5 lat bezwzględnego więzienia i gigantyczną karę pieniężną, kiedy za zabójstwo w Polsce można zostać warunkowo zwolnionym z więzienia już po 4 latach? No cóż, nie mi to osądzać, nie jestem prawnikiem.