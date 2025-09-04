Wiadomości

CANAL+ sprzedaje Orange Światłowód z mocnymi bonusami

Orange Polska i CANAL+ Polska mają nową ofertę. Klienci zyskają łatwiejszy dostęp do pomarańczowego światłowodu, a do tego otrzymają dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ i bonusowy pakiet telewizji na 6 miesięcy.

Dotychczas Orange odpowiadał za dystrybucję oferty telewizyjnej CANAL+. Teraz zakres współpracy został rozszerzony i CANAL+ będzie oferował Orange Światłowód swoim klientom.  

Pilotażowy etap projektu sprzedaży Orange Światłowodu dla klientów CANAL+ rozpoczął się w lipcu, a oferta była dostępna wyłącznie w kanale sprzedaży telefonicznej CANAL+. Od 5 września ofertę łączoną CANAL+ i Orange Światłowód będzie można zamówić również w salonach CANAL+ oraz dodatkowo skorzystać z bonusudostępu do wybranego przez siebie pakietu telewizji satelitarnej CANAL+ przez 6 miesięcy bez dodatkowych opłat. Klienci otrzymają również dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ bez opłat na cały okres trwania umowy i będą mogli oglądać seriale, filmy oraz sport na żywo na niemal dowolnym urządzeniu.

Ceny Orange Światłowodu w ofercie łączonej z CANAL+ zaczynają się od 65,01 zł miesięcznie, a w zależności od wybranej oferty i obowiązujących promocji Klienci mogą z niego korzystać bez opłat nawet przez pierwsze 12 miesięcy.

CANAL+ to telewizja satelitarna oraz serwis streamingowy, oferujący dostęp do najlepszych seriali, filmów oraz produkcji własnych, takich jak MINUTA CISZY, THE OFFICE PL czy EDUKACJA XD. CANAL+ to również unikalna oferta sportu na żywo, na czele z prawami do transmisji meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy, Premier League, Ligi Mistrzów UEFA, turniejów tenisowych WTA czy gal KSW.

Jak podkreśla Orange, pomarańczowy Światłowód to najszybsza usługa sieci optycznej w Polsce według rankingu SpeedTest.pl, nieprzerwanie od stycznia 2023 r. do lipca 2025 r. Do wyboru jest kilka opcji prędkości aż do 8 Gb/s. W zasięgu Orange Światłowodu jest ponad 9 mln gospodarstw domowych w całej Polsce.

