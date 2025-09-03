Masz Orange? Takiego prezentu jeszcze nie było

Prezenty w pierwszą środę miesiąca to okazja, na które czeka wielu klientów Orange na kartę – to na przykład okazja, by zgarnąć darmowe, dodatkowe 50 GB internetu po doładowaniu konta, tak jak było w sierpniu. We wrześniu prezent jest już całkiem inny – Nawigacja Orange na dwa miesiące za darmo, ale co ważne – obejmująca także Europę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od dziś do końca miesiąca w Orange na kartę (w taryfach Orange Free na kartę i Zawsze bez limitu) można aktywować usługę Nawigacja Orange PL+EU na 2 miesiące za 0 zł. Takiego prezentu w ofertach pre-paid jeszcze nie było, choć Nawigacja dość często pojawia się w akcji „Środy z Mój Orange” dla klientów abonamentowych. Jest jednak pewna różnica – dotąd zawsze oferowana była usługa obejmująca wyłącznie Polskę, a teraz można także skorzystać z całej Europy. Taka opcja pojawia się pierwszy raz w środowych akcjach Orange.

Byłby to doskonały prezent dla wielu użytkowników Orange na kartę – ale w lipcu, na początku wakacji, gdy wielu Polaków rusza na podbój Europy. We wrześniu atrakcyjność tej oferty jest już nieco mniejsza, choć jeszcze na pewno niektórzy skorzystają, jak nie za granicą, to w Polsce.

Usługa zawiera mapy następujących europejskich państw:

Albania, Andora, Wielka Brytania, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy.

Żeby skorzystać z oferty, trzeba aktywować usługę przez aplikację Mój Orange lub wysłać SMS o treści EUROPA na numer 80999. Nawigacja Orange PL+EU po dwóch miesiącach darmowego używania przełączy się na opcję płatną, co oznacza wydatek 17 zł miesięcznie. Nie trzeba jednak korzystać z płatnej oferty – wcześniej można wyłączyć usługę, a operator obiecuje, że przypomni o zbliżającym się terminie.