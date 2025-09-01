Orange wprowadza do nju nową opcję światłowodu. Jest szybciej

Do tej pory w nju światłowód były tylko dwie opcje prędkości: 200 Mb/s i 300 Mb/s, teraz dochodzi trzecia – najszybsza, 600 Mb/s. Nowa oferta podwaja prędkość przy cenie wyższej jedynie o 10 zł od opcji 300 Mb/s.

Obecnie w nju światłowód można więc wybrać opcje:

200 Mb/s (wysyłanie 30 Mb/s) za 39 zł miesięcznie,

miesięcznie, 300 Mb/s (wysyłanie 50 Mb/s) za 49 zł miesięcznie,

miesięcznie, 600 Mb/s (wysyłanie 100 Mb/s) za 59 zł miesięcznie.

Dla nowych klientów nju światłowodu pierwszy miesiąc jest w promocji za 0 zł.

Jak podaje Orange, w tym roku zasięg oferty nju światłowód zwiększył się już do 5 mln gospodarstw domowych. Klienci, którzy decydują się na ofertę, mieszkają głównie w dużych miastach, są to m.in. studenci i osoby wynajmujący mieszkania, gdzie ważna jest oferta na czas nieokreślony i możliwość rezygnacji, kiedy się chce. Zdaniem operatora niebagatelną rolę odgrywa też cena – najtańsza opcja światłowodu zaczyna się od 39 zł miesięcznie. Do tego Orange udostępnia modem FunBox 3.0 z Wi-Fi w ramach miesięcznej opłaty. Oferta jest prosta, nie ma żadnych gwiazdek i haczyków.

Jak skorzystać z oferty nju światłowód?

Wystarczy wejść na stronę njumobile.pl i wpisać adres, gdzie ma działać światłowód. Po sprawdzeniu możliwości technicznych złożenie zamówienia w całości przebiega zdalnie. Trzeba zweryfikować swoją tożsamość – do wyboru są aż 3 metody, później należy wybrać sposób płatności (m.in. Blik, karta) i ustalić dogodny termin instalacji przez technika. Operator nalicza opłatę instalacyjną w wysokości 50 zł – można zapłacić od razu lub poczekać na instalację. Podsumowanie warunków umowy oraz regulamin usługi zostaną przysłane na skrzynkę mailową.