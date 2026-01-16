T-Mobile i Orange na szczycie. Plus ma powody do zmartwień

Dwóch liderów Internetu mobilnego

W ogólnym zestawieniu za ubiegły rok mamy remis na szczycie. Orange i T-Mobile idą łeb w łeb, zostawiając konkurencję daleko za plecami. T-Mobile uzbierał 85443 punkty, a Orange niewiele mniej – 84588.

Dla porównania, Play zamknął rok z wynikiem 76529 punktów. Najsłabiej wypadł Plus, który z wynikiem 62300 punktów wyraźnie odstaje od reszty stawki.

T-Mobile najszybszy, ale Orange goni

Jeśli brać pod uwagę czystą prędkość pobierania, Magentowi nie mają sobie równych. T-Mobile osiągnął średnio 119,24 Mb/s. Orange zajmuje drugie miejsce z wynikiem 112,50 Mb/s. To właśnie ci dwaj operatorzy oferują komfort, który pozwala zapomnieć o buforowaniu wideo 4K.

W kategorii wysyłania danych różnice są marginalne. Orange (15,44 Mb/s), T-Mobile (15,35 Mb/s) i Play (15,28 Mb/s) oferują niemal to samo. Plus ponownie zamyka stawkę z wynikiem poniżej 10 Mb/s.

Sieć Orange Play Plus T-Mobile Download (Mb/s) 112,50 73,72 42,48 119,24 Upload (Mb/s) 15,44 15,28 9,35 15,35 PING (ms) 40,49 38,44 48,53 38,42 Web browsing (%) 67,26 64,02 60,01 66,70 Youtube streaming (%) 77,90 74,19 72,20 77,69 nPerf Score (punkty) 84 558 76 529 62 300 85 443 Pokaż więcej

A co słychać w 5G?

W segmencie 5G to Orange wyrasta na lidera jakości (nPerf Score), choć T-Mobile depcze mu po piętach i jest najszybszy. Co ciekawe, w testach przeglądania stron internetowych w 5G, Plus potrafi dotrzymać kroku Orange, wyprzedzając pozostałą dwójkę.

Sieć Orange Play Plus T-Mobile Download (Mb/s) 209,97 136,88 87,04 240,73 Upload (Mb/s) 29,34 27,33 20,07 28,88 PING (ms) 41,38 35,71 38,23 38,70 Web browsing (%) 73,21 71,52 73,21 68,74 Youtube streaming (%) 79,78 77,23 79,86 80,03 nPerf Score (punkty) 100 226 94 010 88 468 99 856 Pokaż więcej