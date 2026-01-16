T-Mobile i Orange na szczycie. Plus ma powody do zmartwień
Mamy najnowsze dane o stanie polskich sieci mobilnych w 2025 roku. Raport nPerf nie pozostawia złudzeń co do tego, kto najlepiej odrobił lekcje z rozbudowy infrastruktury.
Dwóch liderów Internetu mobilnego
W ogólnym zestawieniu za ubiegły rok mamy remis na szczycie. Orange i T-Mobile idą łeb w łeb, zostawiając konkurencję daleko za plecami. T-Mobile uzbierał 85443 punkty, a Orange niewiele mniej – 84588.
Dla porównania, Play zamknął rok z wynikiem 76529 punktów. Najsłabiej wypadł Plus, który z wynikiem 62300 punktów wyraźnie odstaje od reszty stawki.
T-Mobile najszybszy, ale Orange goni
Jeśli brać pod uwagę czystą prędkość pobierania, Magentowi nie mają sobie równych. T-Mobile osiągnął średnio 119,24 Mb/s. Orange zajmuje drugie miejsce z wynikiem 112,50 Mb/s. To właśnie ci dwaj operatorzy oferują komfort, który pozwala zapomnieć o buforowaniu wideo 4K.
W kategorii wysyłania danych różnice są marginalne. Orange (15,44 Mb/s), T-Mobile (15,35 Mb/s) i Play (15,28 Mb/s) oferują niemal to samo. Plus ponownie zamyka stawkę z wynikiem poniżej 10 Mb/s.
|Sieć
|Orange
|Play
|Plus
|T-Mobile
|Download (Mb/s)
|112,50
|73,72
|42,48
|119,24
|Upload (Mb/s)
|15,44
|15,28
|9,35
|15,35
|PING (ms)
|40,49
|38,44
|48,53
|38,42
|Web browsing (%)
|67,26
|64,02
|60,01
|66,70
|Youtube streaming (%)
|77,90
|74,19
|72,20
|77,69
|nPerf Score (punkty)
|84 558
|76 529
|62 300
|85 443
A co słychać w 5G?
W segmencie 5G to Orange wyrasta na lidera jakości (nPerf Score), choć T-Mobile depcze mu po piętach i jest najszybszy. Co ciekawe, w testach przeglądania stron internetowych w 5G, Plus potrafi dotrzymać kroku Orange, wyprzedzając pozostałą dwójkę.
|Sieć
|Orange
|Play
|Plus
|T-Mobile
|Download (Mb/s)
|209,97
|136,88
|87,04
|240,73
|Upload (Mb/s)
|29,34
|27,33
|20,07
|28,88
|PING (ms)
|41,38
|35,71
|38,23
|38,70
|Web browsing (%)
|73,21
|71,52
|73,21
|68,74
|Youtube streaming (%)
|79,78
|77,23
|79,86
|80,03
|nPerf Score (punkty)
|100 226
|94 010
|88 468
|99 856
Dodatkowe informacje znajdziesz w raporcie "Barometer of mobile Internet connections in Poland" (PDF w języku angielskim).