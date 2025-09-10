NATO: nalot dronów na Polskę był celowy

Agencja Reuters poinformowała, powołując się na swoje źródła w NATO, że wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną było celowym działaniem kraju rządzonego przez Putina.

Celowe działanie Rosji?

Z kolei Michał Stela z Polsat News poinformował, że Polska ma rozważać uruchomienie artykuły 4. NATO. Oznaczałoby to, że nasz kraj uznał działania Rosji za bezpośrednie zagrożenie i konieczne są wspólne konsultacje wszystkich sojuszników w tej sprawie, aby ustalić dalsze działania w tej sprawie.

Co ważne, NATO na razie nie traktuje naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej jako ataku.