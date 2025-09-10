NATO: nalot dronów na Polskę był celowy
Agencja Reuters informuje, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony było działaniem celowym.
Agencja Reuters poinformowała, powołując się na swoje źródła w NATO, że wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną było celowym działaniem kraju rządzonego przez Putina.
Celowe działanie Rosji?
Z kolei Michał Stela z Polsat News poinformował, że Polska ma rozważać uruchomienie artykuły 4. NATO. Oznaczałoby to, że nasz kraj uznał działania Rosji za bezpośrednie zagrożenie i konieczne są wspólne konsultacje wszystkich sojuszników w tej sprawie, aby ustalić dalsze działania w tej sprawie.
Co ważne, NATO na razie nie traktuje naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej jako ataku.
Informacje niejako potwierdza prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, którzy przyznał, że co najmniej osiem dronów uderzeniowych było wymierzonych w Polskę.