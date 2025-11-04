Mobile Vikings daje gigabajty. Na zgarnięcie czeka nawet 1000 GB

Rusza nowa oferta promocyjna „Extra GB w ofercie Pod Prąd” dla przenoszących numer do Mobile Vikings. Z okazji będzie można skorzystać od 6 listopada 2025 do 8 stycznia 2026 r.

Zasady są proste – promocja obowiązuje przy zakupie nowej karty SIM/eSIM z opcją przeniesienia numeru z innej sieci do Mobile Vikings. Po zamówieniu jednej z dostępnych ofert „Pod Prąd” (plany Fala, Sztorm lub Valhalla) i użyciu odpowiedniego kodu promocyjnego w koszyku, klienci otrzymają dodatkową pulę GB na start, ważną 31 dni.

Plan Fala 30 zł na miesiąc (nielimitowane rozmowy i SMS/MMS w kraju i 80 GB) z kodem EXTRA150 daje 150 GB bonusu,

35 zł na miesiąc (nielimitowane rozmowy i SMS/MMS w kraju i 120 GB) z kodem EXTRA500 daje Plan Valhalla 45 zł na miesiąc (nielimitowane rozmowy i SMS/MMS w kraju i 180 GB) z kodem EXTRA1000 daje 1000 GB bonusu.

Kod można użyć tylko raz na jedno zamówienie. Korzystając z promocji, jeden abonent może kupić maksymalnie pięć kart SIM/eSIM. Dodatkowo abonent otrzyma bonus także przy zakupie kolejnych pięciu takich samych planów oferty „Pod Prąd” jak plan wybrany podczas składania zamówienia na kartę SIM/eSIM, jeżeli zakup tych planów nastąpi do dnia 8 września 2026 r.

Bonus GB pojawi się na koncie w ciągu 24 godzin od aktywacji planu i jest wykorzystywany w pierwszej kolejności, co umożliwia skumulowanie podstawowej paczki danych przy odnowieniu. Niewykorzystany bonus z promocji przepada po 31 dniach i nie można przedłużyć jego ważności.