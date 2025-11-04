Serial z gwiazdorem "Z archiwum X" to najgorętsza premiera miesiąca

W październiku było to "Lazarus", teraz przyszła kolej na "Zły zamiar". Bibliotekę Amazon Prime Video w listopadzie zasili thriller psychologiczny "Zły zamiar" ("Malice") z Jack'iem Whitehall ("Jungle Cruise"), Davidem Duchovnym i Carice van Houten ("Gra o tron") w rolach głównych. Twórcą produkcji jest James Wood. Wszystko na to wskazuje, że serial ten ma być najgorętszą premierą listopada na Prime Video. Trzymamy kciuki, aby tak się stało. Czy będzie to murowany hit? W mediach pojawiły się wzmianki, że produkcja ta z pewnością zainteresuje fanów "Białego Lotosu". Pełno też opinii, że jest to świetnie zapowiadający się thriller psychologiczny. Mamy nadzieję, że nikogo nie rozczaruje.