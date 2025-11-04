Serial z gwiazdorem "Z archiwum X" to najgorętsza premiera miesiąca
Fani Davida Duchovnego ("Z archiwum X") będą z pewnością zachwyceni. Już w listopadzie na platformę Prime Video wskoczy całkiem obiecujący serial psychologiczny z aktorem w roli głównej. W dniu premiery w serwisie będziemy mogli obejrzeć wszystkie sześć odcinków naraz.
W październiku było to "Lazarus", teraz przyszła kolej na "Zły zamiar". Bibliotekę Amazon Prime Video w listopadzie zasili thriller psychologiczny "Zły zamiar" ("Malice") z Jack'iem Whitehall ("Jungle Cruise"), Davidem Duchovnym i Carice van Houten ("Gra o tron") w rolach głównych. Twórcą produkcji jest James Wood. Wszystko na to wskazuje, że serial ten ma być najgorętszą premierą listopada na Prime Video. Trzymamy kciuki, aby tak się stało. Czy będzie to murowany hit? W mediach pojawiły się wzmianki, że produkcja ta z pewnością zainteresuje fanów "Białego Lotosu". Pełno też opinii, że jest to świetnie zapowiadający się thriller psychologiczny. Mamy nadzieję, że nikogo nie rozczaruje.
"Zły zamiar" czego właściwie możemy się spodziewać?
To nic innego jak historia o korepetytorze, który zyskuje zaufanie bogatej rodziny. Ale nie byłoby całej intrygi, gdyby nie fakt, że charyzmatyczny mężczyzna ma w rzeczywistości niecne zamiary. Robi się naprawdę groźnie, gdy wiemy, że serial nawiązuje do filmu "Pełnia zła" z Nicole Kidman, z 1993 roku. Biorąc pod uwagę tego typu inspirację, możemy być pewni, że szykuje się kawał dobrego, i przede wszystkim trzymającego w napięciu, kina.
Serial pojawi się na platformie Amazon Prime Video już 14 listopada 2025 roku. Serial składa się z sześciu odcinków.