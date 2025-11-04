Sprzęt

Chłodzenia z dodatkiem drewna. To nie tylko wygląda, ale i działa

Chińczycy kolejny raz przygotowali atrakcyjnie wycenione chłodzenia procesora. Tym jednak razem zamiast podświetlenie RGB LED postawiono na elegancję.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:02
0
DeepCool, czyli duży chiński producent podzespołów komputerowych, poinformował o odświeżeniu swojej oferty coolerów CPU. Na rynek trafią niedługo trzy nowe modele, które stawiają nie tylko na ciszę i wydajność, ale również elegancki wygląd. Wszystko za sprawą drewnianego wykończenia. Kompatybilne są one zarówno z procesorami AMD, jak i Intela.

Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna

DeepCool AK620 G2 to najbardziej rozbudowana, dwuwieżowa propozycja. Mowa o wymiarach 159 x 144 x 125 mm i masie 1386 g. Postawiono tutaj na sześć 6-milimetrowych ciepłowodów i dwa wentylatory 120-milimetrowe. Pracują one z prędkością do 2000 RPM, przy wydajności do 57,8 CFM, ciśnieniu do 2,8 mmH2O oraz kulturze pracy poniżej 29,9 db(A).

DeepCool AK500 G2 to średniopółkowiec o wymiarach 159 x 117 x 129 mm oraz masie 1354 gramów. Dostajemy tutaj pięć 6-milimetrowych rurek cieplnych oraz jeden wentylator 120-milimetrowy. Tym razem mowa o maksymalnie 2200 RPM, przepływie powietrza do 63,4 CFM, ciśnieniu do 3,3 mmH2O oraz deklarowanej głośności do 31,5 dB(A).

DeepCool AK400 G2 to najmniejszy i najtańszy model. Liczy on sobie 156 x 92 x 132 mm oraz waży 950 g. Tym razem użyto cztery 6-milimetrowe ciepłowody i jeden wentylator 120-milimetrowy, identyczny co w opisywanym akapit wcześniej wariancie. W porównaniu do droższych braci mowa o otwartej podstawie, a więc nie można stosować ciekłego metalu.

Szeroka dostępność w Europie zaplanowana została na 6 stycznia 2026, ale małe partie mogą pojawić się wcześniej. Sugerowane ceny to kolejno 70, 50 i 40 euro, czyli około 299, 215 i 169 złotych. Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna, a producent oferuje 3 lata gwarancji.

telepolis
amd Intel chłodzenie procesora DeepCool DeepCool AK400 G2 DeepCool AK500 G2 DeepCool AK620 G2
