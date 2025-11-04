Unia postawiła na swoim. Revolut zaczął zamykać konta

23 października 2025 roku w życie wszedł 19. pakiet sankcji Unii Europejskiej na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. Dlatego też Revolut poinformował rosyjskich użytkowników o blokadzie ich kont. Mogą jej uniknąć, ale muszą przedstawić konkretne dokumenty.

Dalsza część tekstu pod wideo

Revolut blokuje konta

Revolut zaczął informować rosyjskich obywateli o zablokowaniu ich kont. Dotyczy to osób, które nie mają pozwolenia na pobyt lub obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej.

Fintech poinformował użytkowników o konieczności dostarczenia odpowiednich dokumentów, aby ich konta nadal były aktywne. W wielu przypadkach Revolut już teraz zablokował wszelkie operacje finansowe, w tym w tym płatności kartą, zakupy online, wpłaty na konto oraz wypłaty z bankomatów. W takim przypadku, po wysłaniu dokumentów, konta mają być odblokowywane w ciągu kilku godzin.

Jako globalnie regulowana instytucja finansowa Revolut musi przestrzegać przepisów dotyczących sankcji i rozporządzeń Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa, Stanów Zjednoczonych, a także wszystkich innych obowiązujących przepisów i rozporządzeń we wszystkich jurysdykcjach, w których działa Revolut. poinformował Revolut.