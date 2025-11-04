Bezpieczeństwo

Unia postawiła na swoim. Revolut zaczął zamykać konta

Revolut uderza w rosyjskich użytkowników. Jest to spowodowane nowymi sankcjami, które weszły w życie kilka dni temu.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:06
0
23 października 2025 roku w życie wszedł 19. pakiet sankcji Unii Europejskiej na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. Dlatego też Revolut poinformował rosyjskich użytkowników o blokadzie ich kont. Mogą jej uniknąć, ale muszą przedstawić konkretne dokumenty.

Revolut blokuje konta

Revolut zaczął informować rosyjskich obywateli o zablokowaniu ich kont. Dotyczy to osób, które nie mają pozwolenia na pobyt lub obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej.

Fintech poinformował użytkowników o konieczności dostarczenia odpowiednich dokumentów, aby ich konta nadal były aktywne. W wielu przypadkach Revolut już teraz zablokował wszelkie operacje finansowe, w tym w tym płatności kartą, zakupy online, wpłaty na konto oraz wypłaty z bankomatów. W takim przypadku, po wysłaniu dokumentów, konta mają być odblokowywane w ciągu kilku godzin.

Jako globalnie regulowana instytucja finansowa Revolut musi przestrzegać przepisów dotyczących sankcji i rozporządzeń Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa, Stanów Zjednoczonych, a także wszystkich innych obowiązujących przepisów i rozporządzeń we wszystkich jurysdykcjach, w których działa Revolut.

poinformował Revolut.

Przepisy zawarte w 19. pakiecie sankcji UE zabrania obywatelom Rosji i Białorusi, którzy nie mają obywatelstwa lub ważnego zezwolenia na pobyt w krajach Unii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu korzystania z usług płatniczych.

telepolis
rosja sankcje unia europejska Revolut Rosja sankcje Białoruś sankcje Revolut blokada konta
Zródła zdjęć: Adam Kovacs / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Nowaja Gazeta Europa