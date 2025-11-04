Revolut z licencją MiCA. Szykuj się na nowe opłaty i inne zmiany

Revolut zdobywa licencję MiCA

Revolut chwali się dużym sukcesem. Spółka Revolut Digital Assets Europe Ltd otrzymała licencję MiCA. To nowy, ogólnoeuropejski standard dla rynku kryptowalut. Licencję przyznał cypryjski regulator CySEC. Firma zapewnia, że to krok w stronę większego bezpieczeństwa i przejrzystości.

Sprawdziliśmy jednak, co to oznacza w praktyce. Z e-maila wysłanego do klientów wynika, że zmiany są głębsze, niż mogłoby się wydawać. I nie wszystkie to dobra wiadomość.

Koniec z pośrednictwem. Revolut gra na siebie

Najważniejsza zmiana to model działania. Do tej pory Revolut był tylko pośrednikiem w handlu kryptowalutami. Teraz firma staje się bezpośrednią stroną transakcji. Mówiąc prościej: handlujesz bezpośrednio z Revolutem, a nie za jego pośrednictwem. Firma będzie do tego używać własnego kapitału i własnej platformy Revolut X.

To nie wszystko. Jest też mały haczyk. Firma ostrzega, że wypłata pieniędzy ze sprzedaży kryptowalut na konto bankowe może się wydłużyć. W rzadkich przypadkach ma to potrwać nawet do 5 dni roboczych.

Będą nowe opłaty. Koniec eldorado?

Najbardziej bolesna zmiana dotyczy opłat. Uderzy ona w klientów planów Premium, Metal i Ultra. Revolut wprowadza limit darmowej wymiany między stablecoinami a walutami FIAT. W Polsce wyniesie on 2,1 mln zł miesięcznie.

Co po przekroczeniu limitu? Firma naliczy nową opłatę w wysokości 0,25%. Zmiana ta ma wejść w życie 8 stycznia 2026 roku. Revolut tłumaczy to zapewnieniem uczciwych i zrównoważonych opłat.

Musisz zaakceptować zmiany. Masz mało czasu

Jeśli chcesz dalej handlować kryptowalutami na Revolucie, musisz działać. Firma wymaga akceptacji zaktualizowanego regulaminu. Jest to obowiązkowe z powodu zmiany modelu handlu.

Użytkownicy muszą wyrazić zgodę w aplikacji. Czasu nie zostało wiele. Ostateczny termin na akceptację to 19 listopada 2025 roku. Kto nie kliknie "zgadzam się", straci dostęp do handlu krypto w aplikacji.