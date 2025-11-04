Na czym grają gracze Steam? Coś powoli drgnęło

Oczywiście to tylko złośliwy żart z mojej strony: Windows dominuje i jeszcze długo dominować będzie. Jednak coś faktycznie drgnęło. I tak udział użytkowników Linuksa na Steam wzrósł z 0,41% do 3,05%. Głównie skok ten zawdzięczamy Steam OS, które odpowiada za 27,18% udziału Linuksa na Steam. Jak jednak widać pozostałe dystrybucje mają w sumie znacznie wyższy udział. To oznacza, że wielu graczy PC-towych również przesiadło się na pingwinka.

Linuks zyskuje, Windows traci

A jak ma się Windows? Temu nieco ubyło. A dokładniej całe 0,75 p.p. Tym samym na Steam aż 94,84% graczy korzysta z Windowsa. Pozostałe 2,11% należy do macOS. Skoro już wiemy, jaki system dominuje, to przyjrzyjmy się warstwie sprzętowej.