Na czym grają gracze Steam? Coś powoli drgnęło
Niewielka, acz istotna zmiana pokazuje, że wielkimi krokami nadchodzi rok Linuksa.
Oczywiście to tylko złośliwy żart z mojej strony: Windows dominuje i jeszcze długo dominować będzie. Jednak coś faktycznie drgnęło. I tak udział użytkowników Linuksa na Steam wzrósł z 0,41% do 3,05%. Głównie skok ten zawdzięczamy Steam OS, które odpowiada za 27,18% udziału Linuksa na Steam. Jak jednak widać pozostałe dystrybucje mają w sumie znacznie wyższy udział. To oznacza, że wielu graczy PC-towych również przesiadło się na pingwinka.
Linuks zyskuje, Windows traci
A jak ma się Windows? Temu nieco ubyło. A dokładniej całe 0,75 p.p. Tym samym na Steam aż 94,84% graczy korzysta z Windowsa. Pozostałe 2,11% należy do macOS. Skoro już wiemy, jaki system dominuje, to przyjrzyjmy się warstwie sprzętowej.
I tak najpopularniejszymi układami są 6-rdzeniowe procesory Intela z 16 GB RAM. Najpopularniejsza karta graficzna to natomiast RTX 3060 z 8 GB vRAM. Co więcej, ponad połowa graczy wciąż wykorzystuje monitory Full HD. Nie dajcie więc sobie wmówić, że prawdziwy gracz ma przynajmniej 32 GB RAM, grafikę 12 GB vRAM i monitor 4K, bo to wciąż nie jest prawda.