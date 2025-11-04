Switch 2 to hit. Nintendo pochwaliło się wynikami sprzedaży

Nintendo zdradziło, że od czasu premiery w czerwcu tego roku, aż do 30 września, konsola przenośna Switch 2 sprzedała się w 10,36 miliona egzemplarzy. To wynik zauważalnie lepszy niż w przypadku poprzedniej generacji, która potrzebowała na to około dziewięciu miesięcy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oryginalne Nintendo Switch nadal się sprzedaje, bo jest tańsze

Dodatkowo sprzedaż gier na Switch 2 wyniosła 20,62 miliona sztuk. Największym sukcesem okazał się Mario Kart World, który rozszedł się w liczbie 9,57 miliona kopii. Bardzo dobrze poradził sobie również Donkey Kong Bananza, który sprzedał się w 3,49 miliona egzemplarzy.

W związku z tak obiecującymi wynikami Nintendo zrewidowało swoją wcześniejszą, ostrożną prognozę sprzedaży na pierwszy rok obecności konsoli na rynku - z 15 do 19 milionów sztuk do końca marca 2026 roku.

Eksperci branżowi nie podzielają jednak tego optymizmu. Analitycy z firmy DFC Intelligence obniżyli swoją prognozę z 17 do 15 milionów, a argumentują to obowiązującymi taryfami celnymi w Stanach Zjednoczonych.