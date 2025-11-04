Sprzęt

Switch 2 to hit. Nintendo pochwaliło się wynikami sprzedaży

Japończycy opublikowali swoje najnowsze wyniki finansowe, a tym samym pokazali światu twarde liczby dotyczące sprzedaży gier i handheldów.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:17
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Switch 2 to hit. Nintendo pochwaliło się wynikami sprzedaży

Nintendo zdradziło, że od czasu premiery w czerwcu tego roku, aż do 30 września, konsola przenośna Switch 2 sprzedała się w 10,36 miliona egzemplarzy. To wynik zauważalnie lepszy niż w przypadku poprzedniej generacji, która potrzebowała na to około dziewięciu miesięcy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oryginalne Nintendo Switch nadal się sprzedaje, bo jest tańsze

Dodatkowo sprzedaż gier na Switch 2 wyniosła 20,62 miliona sztuk. Największym sukcesem okazał się Mario Kart World, który rozszedł się w liczbie 9,57 miliona kopii. Bardzo dobrze poradził sobie również Donkey Kong Bananza, który sprzedał się w 3,49 miliona egzemplarzy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola NINTENDO Switch Oled Biała + Etui MAD DOG NSA500
Konsola NINTENDO Switch Oled Biała + Etui MAD DOG NSA500
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Konsola NINTENDO Switch Lite Turkusowy + ACNH Bundle
Konsola NINTENDO Switch Lite Turkusowy + ACNH Bundle
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Konsola NINTENDO Switch 2 Czarny + Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Gra NINTENDO SWITCH 2
Konsola NINTENDO Switch 2 Czarny + Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Gra NINTENDO SWITCH 2
0 zł
2452.53 zł - najniższa cena
Kup teraz 2452.53 zł
Advertisement

W związku z tak obiecującymi wynikami Nintendo zrewidowało swoją wcześniejszą, ostrożną prognozę sprzedaży na pierwszy rok obecności konsoli na rynku - z 15 do 19 milionów sztuk do końca marca 2026 roku.

Switch 2 to hit. Nintendo pochwaliło się wynikami sprzedaży

Eksperci branżowi nie podzielają jednak tego optymizmu. Analitycy z firmy DFC Intelligence obniżyli swoją prognozę z 17 do 15 milionów, a argumentują to obowiązującymi taryfami celnymi w Stanach Zjednoczonych.

Warto zauważyć, że pierwsze Nintendo Switch nadal znajduje kupców, bo handheld jest tańszy. Od premiery w marcu 2017 roku całkowita sprzedaż wynosi już 154 miliony egzemplarzy. Budzi to respekt, ale raczej nie ma już szans na przebicie rekordu Sony PlayStation 2 (160,6 miliona sztuk).

Switch 2 to hit. Nintendo pochwaliło się wynikami sprzedaży
Image
telepolis
handheld nintendo konsola do gier Nintendo Switch 2 przenośna konsola konsola przenośna
Zródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski, Nintendo
Źródła tekstu: Ninteno, oprac. własne