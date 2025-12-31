500 GB za 75 zł? Lajt mobile tnie ceny Internetu 5G

Lajt mobile odświeża ofertę internetową

Szukasz solidnej paczki danych, która nie zrujnuje portfela? Lajt mobile może mieć coś dla Ciebie w swojej odświeżonej ofercie. Największą nowością jest potężny pakiet lajt 500 GB (26,40 GB w roamingu UE). Zapłacisz za niego 75 złotych miesięcznie. To świetna propozycja dla osób, które traktują Internet mobilny jako główne łącze w domu. Taki limit pozwala na swobodne oglądanie seriali w wysokiej jakości i granie online.

Taniej za 100 GB i pełna swoboda

Zmiany dotknęły też bardzo popularny pakiet lajt 100 GB (12,32 GB w roamingu UE). Dotychczas był on droższy, a teraz jego cena spadła do poziomu 35 złotych miesięcznie. Oznacza to obniżkę o 5 złotych przy zachowaniu tej samej jakości 5G. Dla osób o skromniejszych potrzebach wciąż dostępny jest wariant lajt 20 GB (7,04 GB w roamingu UE). Kosztuje on równe 20 złotych miesięcznie.

Podane ceny uwzględniają rabat 5 zł za zgodę na e-fakturę, 5 zł za zgodę marketingową oraz rabat 20 zł z tytułu Bonusu Krajowego. Zgody (na e-fakturę i marketing) możesz odznaczyć po wybraniu oferty w formularzu zamówienia, co będzie skutkowało zwiększeniem opłaty abonamentowej (5 zł za każdą zgodę). czytamy na stronie lajtmobile.pl

Lajt mobile utrzymuje swoją najbardziej charakterystyczną cechę. Umowę podpiszesz w modelu "na ile chcesz". Nie ma tutaj sztywnych zobowiązań na dwa lata. Zachowujesz pełną elastyczność i możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie.

Zasięg, który sam wybierasz

Kolejnym atutem jest możliwość wyboru zasięgu. To kluczowa informacja dla osób mieszkających w miejscach, gdzie jedna sieć działa lepiej od innych. Klienci lajt mobile mogą korzystać z zasięgu sieci Orange i Plus.