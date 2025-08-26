Kaufland wycofuje niebezpieczny towar. To poważne zagrożenie dla oczu
Wycofywane towary ze sklepów można podzielić na dwie grupy: niedziałające i niebezpieczne. W tym przypadku mamy do czynienia z tym drugim.
Szczególnym zagrożeniem jest to, że stanowi on zagrożenie nie tylko dla samego użytkownika, ale także dla osób postronnych. Mowa tu o dalmierzu laserowym marki Parkside, który stanowi poważne zagrożenie dla oczu. Wszystko dlatego, że moc jego lasera jest zbyt wysoka i przekracza normy bezpieczeństwa. Tym samym nawet przypadkowa ekspozycja na jego promień może doprowadzić do tragedii.
Kaufland prosi o zwrot dalmierzy
Nie chodzi tu oczywiście o dowolny model dalmierza tego producenta, a jedynie o ten z numerem artykułu 470757_2407. Ten znajduje się na tabliczce znamionowej na tyle urządzenia. Warto także dodać, że trafił on do sprzedaży w Kauflandzie 12 maja bieżącego roku. Osoby, które zakupiły swój dalmierz w tym sklepie wcześniej, nie mają więc powodów do obaw. Jednak pozostali powinni sprawdzić swój sprzęt.
Rzecz jasna produkt można zwrócić we wszystkich sklepach Kaufland, także ze znacznymi śladami użytkowania — tak długo jak wciąż jest on sprawny. Nie ma także konieczności okazywania paragonu.