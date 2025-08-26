Kaufland wycofuje niebezpieczny towar. To poważne zagrożenie dla oczu

Szczególnym zagrożeniem jest to, że stanowi on zagrożenie nie tylko dla samego użytkownika, ale także dla osób postronnych. Mowa tu o dalmierzu laserowym marki Parkside, który stanowi poważne zagrożenie dla oczu. Wszystko dlatego, że moc jego lasera jest zbyt wysoka i przekracza normy bezpieczeństwa. Tym samym nawet przypadkowa ekspozycja na jego promień może doprowadzić do tragedii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kaufland prosi o zwrot dalmierzy

Nie chodzi tu oczywiście o dowolny model dalmierza tego producenta, a jedynie o ten z numerem artykułu 470757_2407. Ten znajduje się na tabliczce znamionowej na tyle urządzenia. Warto także dodać, że trafił on do sprzedaży w Kauflandzie 12 maja bieżącego roku. Osoby, które zakupiły swój dalmierz w tym sklepie wcześniej, nie mają więc powodów do obaw. Jednak pozostali powinni sprawdzić swój sprzęt.