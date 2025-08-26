Wiadomości

Kaufland wycofuje niebezpieczny towar. To poważne zagrożenie dla oczu

Wycofywane towary ze sklepów można podzielić na dwie grupy: niedziałające i niebezpieczne. W tym przypadku mamy do czynienia z tym drugim. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:57
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kaufland wycofuje niebezpieczny towar. To poważne zagrożenie dla oczu

Szczególnym zagrożeniem jest to, że stanowi on zagrożenie nie tylko dla samego użytkownika, ale także dla osób postronnych. Mowa tu o dalmierzu laserowym marki Parkside, który stanowi poważne zagrożenie dla oczu. Wszystko dlatego, że moc jego lasera jest zbyt wysoka i przekracza normy bezpieczeństwa. Tym samym nawet przypadkowa ekspozycja na jego promień może doprowadzić do tragedii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kaufland prosi o zwrot dalmierzy

Kaufland wycofuje niebezpieczny towar. To poważne zagrożenie dla oczu

Nie chodzi tu oczywiście o dowolny model dalmierza tego producenta, a jedynie o ten z numerem artykułu 470757_2407. Ten znajduje się na tabliczce znamionowej na tyle urządzenia. Warto także dodać, że trafił on do sprzedaży w Kauflandzie 12 maja bieżącego roku. Osoby, które zakupiły swój dalmierz w tym sklepie wcześniej, nie mają więc powodów do obaw. Jednak pozostali powinni sprawdzić swój sprzęt.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 150-27 C 0601072Z00 150m
Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 150-27 C 0601072Z00 150m
0 zł
1460 zł - najniższa cena
Kup teraz 1460 zł
Dalmierz laserowy DEWALT DW03101-XJ 100m
Dalmierz laserowy DEWALT DW03101-XJ 100m
0 zł
949.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 949.97 zł
Dalmierz laserowy SMART SM-06-01100 1000m
Dalmierz laserowy SMART SM-06-01100 1000m
0 zł
219.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 219.99 zł
Advertisement

Rzecz jasna produkt można zwrócić we wszystkich sklepach Kaufland, także ze znacznymi śladami użytkowania — tak długo jak wciąż jest on sprawny. Nie ma także konieczności okazywania paragonu. 

Image
telepolis
Kaufland Dalmierz laserowy Wadliwy produkt
Zródła zdjęć: Kaufland, Sergiy Palamarchuk / Shutterstock
Źródła tekstu: Kaufland