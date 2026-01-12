Kupujcie, chociażby na zapas. Było 18,99 zł, a dziś jest 8,99 zł
Porządne baterie alkaliczne to wydatek nawet kilku złotych za sztukę. Tym samym promocja, w której można kupić je za zaledwie 90 groszy/sztuka jest czymś, obok czego trudno przejść obojętnie.
Mowa tu o dziesięciopaku baterii alkalicznych VARTA Energy w rozmiarze AA/R6. Są to uznane, markowe ogniwa, które słyną z długiej pracy, oraz braku problemów z wylewaniem baterii. Świetnie mogą one posłużyć do zasilania zegarów, radioodbiorników, latarek, czy jak w moim przypadku, Game Boya, gdzie sprawdzają się świetnie. Oczywiście, są przypadki, gdzie rozsądniej jest postawić na akumulatorki. Pamiętajmy jednak, że te najpopularniejsze, czyli niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH) oferują jedynie 1,2 V, co w może okazać się zbyt niskim napięciem dla części zastosowań.
VARTA Energy
Tym samym zestaw 10 baterii VARTA Energy kosztować będzie nas jedynie 8,99 zł. Czy są to najlepsze baterie na rynku oraz jak wypadają one w kontekście pojemności do ceny? Biorąc pod uwagę obecną promocję, to można je umieścić w ścisłej czołówce. Dokładniejsze testy przeprowadzimy natomiast już niebawem.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.