Groził w sieci, że spali polskie domy. Deportowano go na Ukrainę

Decyzja Karola Nawrockiego o blokadzie 800+ dla niepracujących obywateli Ukrainy nie spotkała się przez nich ze zbyt radosnym przyjęciem. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:10
Groził w sieci, że spali polskie domy. Deportowano go na Ukrainę

Jednak jeden z nich dopuścił się zachowań, które sprawiły, że z ofiary uciekającej przed wojną stał się bandytą niezasługującym na współczucie. Mowa tu o 29-letnim mężczyźnie, który w ramach oburzenia na decyzję Prezydenta RP nagrywał w sieci filmiki, w których zapowiadał, że będzie podpalał polskie budynki mieszkalne.

Groził podpaleniami, został deportowany

Na całe szczęście czasy, kiedy w internecie panowała wolna amerykanka mamy już dawno za sobą, z czego mężczyzna najwidoczniej nie zdawał sobie sprawy. Nikt więc nie czekał, aż dojdzie do tragedii. Zamiast tego został on schwytany przez służby i przesłuchany, a następnie przekazany straży granicznej i siłowo deportowany za granicę na terytorium Ukrainy.

Nie prędko też do nas wróci. Dostał on 10-letni zakaz wjazdu do Polski, jak i całej strefy Schengen. Nie ma więc za bardzo możliwości udać się do innego państwa zachodniej europy, gdzie miałby szanse dostać inne świadczenia. Miejmy nadzieję, że to nie była jednorazowa akcja i tego typu zachowania będą wciąż piętnowane z całą stanowczością. 

Zródła zdjęć: Komenda Stołeczna Policji
Źródła tekstu: PAP