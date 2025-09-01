Groził w sieci, że spali polskie domy. Deportowano go na Ukrainę

Jednak jeden z nich dopuścił się zachowań, które sprawiły, że z ofiary uciekającej przed wojną stał się bandytą niezasługującym na współczucie. Mowa tu o 29-letnim mężczyźnie, który w ramach oburzenia na decyzję Prezydenta RP nagrywał w sieci filmiki, w których zapowiadał, że będzie podpalał polskie budynki mieszkalne.

Groził podpaleniami, został deportowany

Na całe szczęście czasy, kiedy w internecie panowała wolna amerykanka mamy już dawno za sobą, z czego mężczyzna najwidoczniej nie zdawał sobie sprawy. Nikt więc nie czekał, aż dojdzie do tragedii. Zamiast tego został on schwytany przez służby i przesłuchany, a następnie przekazany straży granicznej i siłowo deportowany za granicę na terytorium Ukrainy.