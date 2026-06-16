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Foxconn wybuduje fabrykę w Polsce. Będzie produkowała procesory

Donald Tusk ogłosił dziś, że tajwańska firma Foxconn ma wybudować w Polsce fabrykę półprzewodników. Biorąc pod uwagę ich kluczową kwestię, we współczesnym świecie inwestycja ta podniesie znacznie zarówno znaczenie, jak i bezpieczeństwo Polski.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:36
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Foxconn wybuduje fabrykę w Polsce. Będzie produkowała procesory
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Warto tu przypomnieć, że już wcześniej w Polsce miała stanąć fabryka procesorów Intela. Jednak amerykański gigant się wycofał. Na szczęście znalazła się inna firma zainteresowana współpracą w rozwinięciu fabryki półprzewodników w naszym kraju. Jak podkreślił Donald Tusk:

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Z Foxconnem też pracujemy nad fabryką półprzewodników, też finalizowaliśmy całą skomplikowaną procedurę. Pamiętacie państwo, duża firma amerykańska wycofała się, też wieloletnia historia. Podjęliśmy rozmowy z partnerami, którzy byli zainteresowani także tym miejscem, w które my zainwestowaliśmy już pieniądze, i będziemy mieli tam na Dolnym Śląsku fabrykę półprzewodników we współpracy z tym samym tajwańskim partnerem.

Decyzja ta może wynikać z prostego faktu: UE stawia coraz mocniej na europejską produkcję i technologię. Obecność takiej fabryki na terenie Polski będzie niejako bramą dla tajwańskich technologii. Dodatkowo znacznie wzrośnie znaczenie strategiczne naszego kraju, ponieważ obecnie to właśnie półprzewodniki są najważniejszym zasobem.

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Nie tylko procesory będą produkowane w Polsce

To jednak nie koniec. Foxconn we współpracy z  ElectroMobility Poland ma uruchomić Polski Hub Elektromobilności. Na ten cel zostanie przeznaczone 4,5 mld PLN. Jak podkreślił premier:

Będziemy budowali jako ElectroMobility Poland we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie, który będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. To będzie samochód, najprawdopodobniej trzy modele średniej wielkości, SUV-y.

Jak więc widać, Tajwańczycy na poważnie wzięli się za inwestowanie w naszym kraju.

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telepolis
foxconn ElectroMobility Poland Fabryka procesorów w Polsce
Źródła zdjęć: UkrPictures / Shutterstock.com
Źródła tekstu: RMF24