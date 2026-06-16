Foxconn wybuduje fabrykę w Polsce. Będzie produkowała procesory

Warto tu przypomnieć, że już wcześniej w Polsce miała stanąć fabryka procesorów Intela. Jednak amerykański gigant się wycofał. Na szczęście znalazła się inna firma zainteresowana współpracą w rozwinięciu fabryki półprzewodników w naszym kraju. Jak podkreślił Donald Tusk:

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Z Foxconnem też pracujemy nad fabryką półprzewodników, też finalizowaliśmy całą skomplikowaną procedurę. Pamiętacie państwo, duża firma amerykańska wycofała się, też wieloletnia historia. Podjęliśmy rozmowy z partnerami, którzy byli zainteresowani także tym miejscem, w które my zainwestowaliśmy już pieniądze, i będziemy mieli tam na Dolnym Śląsku fabrykę półprzewodników we współpracy z tym samym tajwańskim partnerem.

Decyzja ta może wynikać z prostego faktu: UE stawia coraz mocniej na europejską produkcję i technologię. Obecność takiej fabryki na terenie Polski będzie niejako bramą dla tajwańskich technologii. Dodatkowo znacznie wzrośnie znaczenie strategiczne naszego kraju, ponieważ obecnie to właśnie półprzewodniki są najważniejszym zasobem.

Nie tylko procesory będą produkowane w Polsce

To jednak nie koniec. Foxconn we współpracy z ElectroMobility Poland ma uruchomić Polski Hub Elektromobilności. Na ten cel zostanie przeznaczone 4,5 mld PLN. Jak podkreślił premier:

Będziemy budowali jako ElectroMobility Poland we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie, który będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. To będzie samochód, najprawdopodobniej trzy modele średniej wielkości, SUV-y.