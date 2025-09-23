Polacy zostali na lodzie. Nie będzie niemieckiej fabryki za 1,2 mld zł
To miała być miliardowa inwestycja zapewniająca wiele miejsc pracy. Producent jednak zmienia zdanie.
Niemiecki koncern Bosch miał wybudować fabrykę pomp ciepła w Dobromierzu. Mowa była o inwestycji szacowanej na 1,2 miliarda złotych, która od 2027 roku miała rozpocząć działanie i zapewnić pracę dla przynajmniej 500 osób. Jednak firma postanowiła wstrzymać inwestycję. Wszystko z powodu rosnących napięć geopolitycznych.
Bosch nie wybuduje fabryki pomp ciepła w Polsce
Jak w rozmowie z PAP podkreśliła kierownik komunikacji korporacyjnej Grupy Bosch w Polsce Magdalena Kołomańska:
Rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie negatywnie wpływa na europejski rynek pomp ciepła. Przewiduje się, że jego wzrost będzie wolniejszy, niż wcześniej zakładano.
Nie oznacza to jednak, że firma ostatecznie wycofuje się z planów. Należy założyć, że kiedy sytuacja się unormuje, a rynek pomp ciepła odbije, to pomysł na otworzenie zakładu znów powróci. I chociaż dla lokalnych mieszkańców to bardzo zła wiadomość, tak przesunięcie budowy fabryki w czasie i tak jest lepsze, niż jej zamknięcie z powodu braku rentowności wywołanego niskim popytem.