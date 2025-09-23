Polacy zostali na lodzie. Nie będzie niemieckiej fabryki za 1,2 mld zł

Niemiecki koncern Bosch miał wybudować fabrykę pomp ciepła w Dobromierzu. Mowa była o inwestycji szacowanej na 1,2 miliarda złotych, która od 2027 roku miała rozpocząć działanie i zapewnić pracę dla przynajmniej 500 osób. Jednak firma postanowiła wstrzymać inwestycję. Wszystko z powodu rosnących napięć geopolitycznych.

Bosch nie wybuduje fabryki pomp ciepła w Polsce

Rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie negatywnie wpływa na europejski rynek pomp ciepła. Przewiduje się, że jego wzrost będzie wolniejszy, niż wcześniej zakładano.

Nie oznacza to jednak, że firma ostatecznie wycofuje się z planów. Należy założyć, że kiedy sytuacja się unormuje, a rynek pomp ciepła odbije, to pomysł na otworzenie zakładu znów powróci. I chociaż dla lokalnych mieszkańców to bardzo zła wiadomość, tak przesunięcie budowy fabryki w czasie i tak jest lepsze, niż jej zamknięcie z powodu braku rentowności wywołanego niskim popytem.