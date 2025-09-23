Sklep Google Play przechodzi rewolucję. Oto, co musisz wiedzieć

Gemini wkracza do kolejnych usług Google, co nie zawsze jest witane z entuzjazmem (podsumowania AI bywają nieco nachalne), a teraz wszedł do sklepu Google Play, przynosząc jednak ciekawe, nowe opcje.

W Google na nowo definiujemy rolę sklepu Play, przekształcając go w spersonalizowanego przewodnika po cyfrowej rozrywce. Inteligentne dopasowanie treści pozwala użytkownikom spędzać mniej czasu na szukaniu, a więcej na odkrywaniu i czerpaniu radości z ulubionych gier i aplikacji – zachwala Google na swoim blogu.

Nowa karta TY

Wszystkie nowości znajdą w jednym miejscu – na nowej karcie „Ty”. To spersonalizowane centrum, które w jednym miejscu gromadzi wszystko, co najważniejsze dla użytkownika – od ulubionych gier i postępów, przez nagrody i subskrypcje, aż po treści z innych aplikacji.

Oprócz gier na karcie „Ty” znajda się treści związane z zainteresowaniami użytkownika i aplikacjami. Karta będzie podsuwać nowości jak np. spersonalizowane rekomendacje audiobooków. W Polsce wdrożenie karty „Ty” rozpocznie się 10 października.

Ulepszona karta Aplikacji

Na całym świecie Google wprowadza nowe sekcje poświęcone rozrywce i tematom sezonowym, w których bezpośrednio w Google Play wyświetlają się treści związane z aplikacjami, takie jak multimedia, artykuły i aktualne informacje. Podstawą do ich stworzenia były popularne sekcje: Centrum Krykieta w Indiach oraz Komiksy w Japonii. Ta ostatnia obecnie obsługuje prawie 1 milion użytkowników.

Jak zapewnia Google, od października użytkownicy zobaczą dopasowane, sezonowe tematy w nowej formie na górze karty Aplikacji. Sklep będzie wizualnie wyróżniać aktualne tematy dostosowane do zainteresowań, z treściami z wielu aplikacji, takimi jak play-offy WNBA czy Halloween.

Google ułatwia też znajdowanie odpowiednich aplikacji. Dzięki wyszukiwaniu z przewodnikiem użytkownik znajdzie potrzebną aplikację, wpisując swój cel, np. „znajdź dom do sprzedaży” lub „gry karciane”. AI w Google Play porządkuje odpowiednie aplikacje w kategorie, dzięki czemu ich wyszukiwanie ma być prostsze i bardziej intuicyjne.

Unowocześnione Gry Play

Odświeżenia doczeka się także aplikacja Gry Play. Aktualizacja łączy rozproszone elementy z różnych źródeł w jedną spójną całość, dzięki czemu granie ma być przyjemniejsze.

Nowy profil gracza na poziomie platformy umożliwi łatwe śledzenie statystyk i osiągnięć w grach i na urządzeniach. Użytkownik będzie mógł śledzić swoje ogólne postępy, a nie tylko w konkretnej grze. Będzie też mógł spersonalizować swój profil za pomocą awatara wygenerowanego przez AI.

Dla użytkowników, którzy chcą mieć więcej możliwości rywalizacji ze znajomymi, Google wprowadza ligi Gier Play. Dzięki ligom będzie można rywalizować o nagrody w programie Play Points, angażować się w społeczność Play i chwalić się sukcesami. Pierwsza liga w Grach Play rozpocznie się 10 października i potrwa do 23 października. Obejmie klasyczną grę Subway Surfers, która cieszy się ogromną popularnością.

Kolejną nowością jest Play Games Sidekick – nowa nakładka w grach, która wykorzystuje moc Gemini Live, aby zaoferować graczom wskazówki i porady w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nie trzeba już opuszczać gry, aby znaleźć potrzebne rozwiązanie lub podpowiedź.

Google zapowiada także ulepszone strony szczegółów gier. Zawierać mają mnóstwo informacji o każdej grze, w tym o bieżących wydarzeniach, aktualizacjach deweloperów i ofertach, dzięki czemu nie trzeba będzie szukać recenzji i aktualności na różnych forach.