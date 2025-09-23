Baseus BH1 NC mają Bluetooth 6.0, ANC, LDAC i kosztują grosze

Baseus wprowadził na polski rynek nauszne słuchawki bezprzewodowe BH1 NC. Nowość komunikuje się ze smartfonem lub laptopem przez najnowszy, bardziej wydajny standard Bluetooth 6.0 i obsługują kodeki SBC oraz LDAC, co zapewnia zgodność z wymogami certyfikatu Hi-Res Audio.

Dalsza część tekstu pod wideo

Za przetwarzanie dźwięku odpowiadają przetworniki o średnicy 40 mm wspierane przez autorską technologię SuperBass 2.0, zapewniając – jak zachwala Baseus – bogate, dynamiczne i detaliczne brzmienie. Użytkownicy mogą dodatkowo personalizować dźwięk za pomocą dedykowanej aplikacji Baseus App, która pozwala też na monitorowanie baterii i przypisywanie funkcji przyciskom.

Model BH1 NC wyposażono w aktywne tłumienie hałasu (ANC) o skuteczności do 45 dB. Pięć wbudowanych mikrofonów neutralizuje dźwięki otoczenia, co pozwala w pełni zanurzyć się w muzyce lub skupić na pracy. Słuchawki zapewniają też współpracę z asystentami Siri i Google Assistant. Funkcja połączenia wielopunktowego umożliwia jednoczesne sparowanie z kilkoma urządzeniami.

BH1 NC mają lekką konstrukcję, ważą 235 g, a ich regulowane pałąki pokryte są pianką memory. Baseus obiecuje, że jedno ładowanie wystarczy nawet na 80 godzin słuchania muzyki.