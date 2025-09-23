Baseus BH1 NC mają Bluetooth 6.0, ANC, LDAC i kosztują grosze
Baseus znów podwyższa poprzeczkę i obniża pułap cenowy – wprowadził słuchawki nauszne Baseus BH1 NC z Bluetooth 6.0, ANC i LDAC w bardzo przystępnej cenie, dla każdego.
Baseus wprowadził na polski rynek nauszne słuchawki bezprzewodowe BH1 NC. Nowość komunikuje się ze smartfonem lub laptopem przez najnowszy, bardziej wydajny standard Bluetooth 6.0 i obsługują kodeki SBC oraz LDAC, co zapewnia zgodność z wymogami certyfikatu Hi-Res Audio.
Za przetwarzanie dźwięku odpowiadają przetworniki o średnicy 40 mm wspierane przez autorską technologię SuperBass 2.0, zapewniając – jak zachwala Baseus – bogate, dynamiczne i detaliczne brzmienie. Użytkownicy mogą dodatkowo personalizować dźwięk za pomocą dedykowanej aplikacji Baseus App, która pozwala też na monitorowanie baterii i przypisywanie funkcji przyciskom.
Model BH1 NC wyposażono w aktywne tłumienie hałasu (ANC) o skuteczności do 45 dB. Pięć wbudowanych mikrofonów neutralizuje dźwięki otoczenia, co pozwala w pełni zanurzyć się w muzyce lub skupić na pracy. Słuchawki zapewniają też współpracę z asystentami Siri i Google Assistant. Funkcja połączenia wielopunktowego umożliwia jednoczesne sparowanie z kilkoma urządzeniami.
BH1 NC mają lekką konstrukcję, ważą 235 g, a ich regulowane pałąki pokryte są pianką memory. Baseus obiecuje, że jedno ładowanie wystarczy nawet na 80 godzin słuchania muzyki.
Baseus BH1 NC dostępne są już w dwóch wariantach – białym oraz czarnym, a wkrótce będą także oferowane w trzecim kolorze pastelowego różu. Słuchawki kosztują zaledwie 149,99 zł, co jest fantastyczną ceną – za podobnie wyposażone modele innych marek trzeba dać dwa czy nawet trzy razy tyle.
