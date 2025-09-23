Lidl Plus płatny? Sąd zadecydował

Lidl wygrywa sądową batalię o aplikację Lidl Plus

Oberlandesgericht Stuttgart zakończył spór prawny między Federalnym Związkiem Centrów Ochrony Konsumentów (Verbraucherzentrale Bundesverband, VB) a siecią Lidl, wydając wyrok na korzyść dyskonta. Decyzja została ogłoszona 23 września 2025 roku po kilkumiesięcznym postępowaniu, które rozpoczęło się wiosną tego roku.

Organizacje konsumenckie złożyły pozew przeciwko Lidlowi w kwietniu 2025 roku, zarzucając sieci niewystarczające informowanie klientów o rzeczywistych kosztach korzystania z aplikacji Lidl Plus. Według VB, choć użytkownicy nie płacą pieniędzy za dostęp do promocji i kuponów, to „płacą” swoimi danymi osobowymi, które sieć wykorzystuje do celów marketingowych i badań rynkowych.

Verbraucherzentrale Bundesverband argumentował, że Lidl narusza obowiązek informowania konsumentów o „łącznej cenie” towaru lub usługi. Organizacja twierdziła, że określanie aplikacji jako „darmowej” jest wprowadzające w błąd, gdy użytkownicy muszą udostępniać swoje dane osobowe w zamian za korzyści.

Lidl Plus zbiera tych danych od groma

Aplikacja Lidl Plus wymaga od użytkowników podania szeregu danych osobowych podczas rejestracji, w tym numeru telefonu, adresu e-mail i daty urodzenia. Dodatkowo podczas korzystania z aplikacji w sklepach, system zbiera informacje o tym, kiedy, w której filii i jakie produkty kupuje użytkownik, oraz jak płaci za zakupy.

Lidl wykorzystuje również dane behawioralne, takie jak częstotliwość korzystania z aplikacji, odwiedzane sekcje czy oglądane artykuły. Te informacje pozwalają sieci tworzyć szczegółowe profile klientów i kierować do nich spersonalizowane oferty.

Co na to sąd?

Sędziowie Oberlandesgericht Stuttgart orzekli, że określenie „darmowy” w kontekście aplikacji Lidl Plus nie jest wprowadzające w błąd. Sąd podkreślił, że zgodnie z niemieckim prawem i normami europejskimi, cena oznacza kwotę pieniężną do zapłaty, a nie jakiekolwiek inne świadczenie wzajemne.

W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że nie można kwestionować faktu, iż Lidl nie podaje „łącznej ceny” przy rejestracji, ponieważ użytkownicy faktycznie nie muszą płacić pieniędzy za korzystanie z aplikacji. Określenie „darmowy” wyraża jedynie to, że konsumenci nie ponoszą kosztów finansowych za korzyści oferowane przez aplikację.

Choć sąd odrzucił skargę, pozostawił możliwość apelacji do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości ze względu na fundamentalne znaczenie sprawy — Verbraucherzentrale Bundesverband zamierza z tego prawa skorzystać.