Plus serwuje przyjemność. Konkurencja tego nie ma

Strefa Plusa w Teatrze Muzycznym

Plus został głównym partnerem 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W Teatrze Muzycznym powstała specjalna strefa operatora, a w niej wystawa prac Bartosza Kosowskiego. To jeden z najbardziej cenionych polskich grafików filmowych, którego plakaty podbiły serca fanów Apple'a, Netflixa czy HBO.

Artysta przygotował również unikalny plakat specjalnie dla Plusa. Jego premiera odbywa się właśnie w festiwalowej strefie. 26 i 27 września goście będą mogli także porozmawiać z Kosowskim o jego twórczości.

Relaks, matcha i ścianka zdjęciowa

Strefa Plusa to jednak nie tylko sztuka. Organizatorzy przygotowali przestrzeń do odpoczynku. Można tam spróbować darmowej matchy, usiąść na leżakach i złapać chwilę wytchnienia między seansami. Jest też ścianka zdjęciowa, przy której każdy poczuje się jak gwiazda festiwalu.