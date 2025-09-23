Plus serwuje przyjemność. Konkurencja tego nie ma
W Gdyni trwa jubileuszowy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Plus przygotował dla gości wyjątkową strefę w Teatrze Muzycznym. To miejsce sztuki, relaksu i festiwalowych spotkań.
Strefa Plusa w Teatrze Muzycznym
Plus został głównym partnerem 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W Teatrze Muzycznym powstała specjalna strefa operatora, a w niej wystawa prac Bartosza Kosowskiego. To jeden z najbardziej cenionych polskich grafików filmowych, którego plakaty podbiły serca fanów Apple'a, Netflixa czy HBO.
Artysta przygotował również unikalny plakat specjalnie dla Plusa. Jego premiera odbywa się właśnie w festiwalowej strefie. 26 i 27 września goście będą mogli także porozmawiać z Kosowskim o jego twórczości.
Relaks, matcha i ścianka zdjęciowa
Strefa Plusa to jednak nie tylko sztuka. Organizatorzy przygotowali przestrzeń do odpoczynku. Można tam spróbować darmowej matchy, usiąść na leżakach i złapać chwilę wytchnienia między seansami. Jest też ścianka zdjęciowa, przy której każdy poczuje się jak gwiazda festiwalu.
Relacje z wydarzenia można śledzić na Instagramie Plusa, a także u Marty "OEZU" Kożuchowskiej. Influencerka wciela się w rolę reportera i pokazuje kulisy największego święta polskiego kina.