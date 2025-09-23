Rozrywka

Plus serwuje przyjemność. Konkurencja tego nie ma

W Gdyni trwa jubileuszowy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Plus przygotował dla gości wyjątkową strefę w Teatrze Muzycznym. To miejsce sztuki, relaksu i festiwalowych spotkań.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Plus serwuje przyjemność. Konkurencja tego nie ma

Strefa Plusa w Teatrze Muzycznym

Plus został głównym partnerem 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W Teatrze Muzycznym powstała specjalna strefa operatora, a w niej wystawa prac Bartosza Kosowskiego. To jeden z najbardziej cenionych polskich grafików filmowych, którego plakaty podbiły serca fanów Apple'a, Netflixa czy HBO.

Dalsza część tekstu pod wideo

Artysta przygotował również unikalny plakat specjalnie dla Plusa. Jego premiera odbywa się właśnie w festiwalowej strefie. 26 i 27 września goście będą mogli także porozmawiać z Kosowskim o jego twórczości.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor PHILIPS 43PUS9010 43" QLED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 43PUS9010 43" QLED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
2599 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599 zł
Telewizor XIAOMI A Pro 2026 65" QLED 4K Google TV
Telewizor XIAOMI A Pro 2026 65" QLED 4K Google TV
0 zł
2599 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599 zł
Telewizor XIAOMI Max 2025 85" QLED 4K 144Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor XIAOMI Max 2025 85" QLED 4K 144Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement
Plus serwuje przyjemność. Konkurencja tego nie ma

Relaks, matcha i ścianka zdjęciowa

Strefa Plusa to jednak nie tylko sztuka. Organizatorzy przygotowali przestrzeń do odpoczynku. Można tam spróbować darmowej matchy, usiąść na leżakach i złapać chwilę wytchnienia między seansami. Jest też ścianka zdjęciowa, przy której każdy poczuje się jak gwiazda festiwalu.

Relacje z wydarzenia można śledzić na Instagramie Plusa, a także u Marty "OEZU" Kożuchowskiej. Influencerka wciela się w rolę reportera i pokazuje kulisy największego święta polskiego kina.

Zobacz: Polskie kino w Polsat Box Go. Hity z Gdyni w jednej kolekcji

Image
telepolis
Gdynia plus Polskie filmy polskie kino Festiwal w Gdyni 2025 festiwal polskich filmów fabularnych strefa Plusa bartosz kosowski
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus
Źródła tekstu: Plus