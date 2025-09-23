Sprzęt

Padł rekord świata w podkręcaniu. Przebito historyczną barierę

Dysponując odpowiednim PC oraz wiedzą można wycisnąć z podzespołów ukryte pokłady wydajności. Tym razem padło na pamięci RAM.

Osoby interesujące się komputerami zdają sobie świetnie sprawę, że każdy procesor, karta graficzna czy moduł RAM jest nieco inny - nawet, gdy mówimy o tym samym modelu w ofercie jednego producenta. Część jest gorsza, część lepsza i wszystko zależy od loterii krzemowej. Jeśli mamy szczęście i potrzebne umiejętności, to dzięki tzw. podkręcaniu możemy wycisnąć nieco darmowej wydajności.

Nieoficjalnie przekroczono już barierę 13 000 MT/s

A tak się składa, że kanadyjski overclocker "SaltyCroissant" zdobył rekord świata w OC dla pamięci RAM DDR5. Na platformie składającej się z procesora Intel Core Ultra 7 265K, płyty głównej GIGABYTE Z890 Tachyon ICE oraz modułów Corsair Vengeance uzyskał on zawrotne 12 920 MT/s. Oczywiście potrzebne było do tego chłodzenie ciekłym azotem.

To jednak nie koniec osiągnięć Kanadyjczyka - kilka godzin temu zdążył się on również pochwalić wynikiem 13 020 MT/s, ale nie został on jeszcze zweryfikowany w bazie HWBot. W przypadku tak wysokich prędkości opóźnienia są kosmicznie wysokie - mowa o CL 68-128-128-256. Tym samym wydajność w grach czy programach nie byłaby aż tak wysoka.

I chociaż nikt w domu nie będzie używał PC chłodzonego przez LN2, to warto zwrócić uwagę, iż pamięci RAM DDR5 stają się z roku na rok szybsze - nawet bez podkręcania. Specyfikacja JEDEC mówi o 4800 MT/s, pierwsze układy dla entuzjastów oferowały 5600-6400 MT/s, a teraz modele CUDIMM zapewniają nawet 8400-9600 MT/s na platformach Intel Arrow Lake.

