Zrób potwora z telewizora. Google dopieszcza widzów

Google wprowadza sztuczną inteligencję Gemini do telewizorów

Google oficjalnie uruchomił Gemini AI w telewizorach z systemem Google TV, rozpoczynając nową erę inteligentnych odbiorników. Wdrożenie rozpoczęło się 22 września 2025 roku wraz z premierą modeli TCL QM9K, które jako pierwsze otrzymały tę technologię.

Gemini zastępuje tradycyjny Google Assistant w telewizorach, oferując znacznie bardziej naturalne i płynne rozmowy z urządzeniem. Zamiast sztywnych komend głosowych, użytkownicy mogą teraz prowadzić swobodne konwersacje w naturalnym języku, co czyni obsługę telewizora bardziej intuicyjną.

Aktywacja pozostaje taka sama — wystarczy powiedzieć „Hey Google” lub nacisnąć przycisk mikrofonu na pilocie. Różnica polega na możliwości zadawania bardziej złożonych pytań i prowadzenia kontynuacji rozmowy bez konieczności powtarzania komendy aktywującej.

Inteligentne wyszukiwanie treści z Gemini AI w telewizorach z Google TV

Gemini radykalnie usprawnia wyszukiwanie filmów i seriali. Użytkownicy mogą teraz formułować zapytania w sposób naturalny, jak „znajdź coś do obejrzenia z żoną — ja lubię dramaty, ale ona lekkie komedie”. System potrafi także odpowiedzieć na niejasne pytania typu „jaki to nowy szpitalny serial, o którym wszyscy mówią?”.

Gemini może również przypomnieć wydarzenia z poprzednich sezonów ulubionych seriali czy znaleźć film na podstawie niejasnego opisu, gdy nie pamiętamy tytułu. Dodatkowo AI może wyświetlić recenzje konkretnych tytułów, pomagając w podjęciu decyzji o obejrzeniu.

Smart TV stał się bardziej smart i o niebo bardziej przydatny

Gemini w Google TV to nie tylko asystent rozrywkowy. System może pomóc w odrabianiu zadań domowych, planowaniu wakacji czy nauczeniu się nowych umiejętności. Dzieci i rodzice mogą korzystać z AI do pomocy w nauce, a Gemini może nawet zaproponować odpowiednie filmy edukacyjne z YouTube.

Telewizor z Gemini przekształca się w centrum sterowania smart home, umożliwiając kontrolę oświetlenia, termostatu czy innych urządzeń połączonych. W trybie ambient można także generować własne dzieła sztuki AI czy wyświetlać spersonalizowane podsumowania wiadomości.

Kiedy dostanę Gemini AI w moim telewizorze?

Obecnie Gemini dostępny jest wyłącznie w modelach TCL QM9K w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pozostali użytkownicy muszą poczekać do końca 2025 roku, kiedy funkcjonalność trafi do Google TV Streamer, Walmart onn 4K Pro oraz wybranych modeli Hisense i kolejnych telewizorów TCL.