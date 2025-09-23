MediaTek chce produkować chipy w USA. Jednak normy bezpieczeństwa mogą być przeszkodą
Produkcja procesorów i innych układów elektronicznych w USA jest znacznie droższa, niż na Tajwanie. Jednak dzięki temu firmy mogą unikać ceł.
To jeden z dwóch powodów, dla których MediaTek ma być zainteresowany przeniesieniem części produkcji do USA. Drugim jest skrócenie łańcuchów dostaw dla lokalnych producentów, co mogą oni uznać za duży plus w procesie produkcyjnym. Tu warto podkreślić, że MediaTek nie zamierza produkować chipów do smartfonów w USA, a produkty z dwóch innych kategorii. Pierwszą są części samochodowe. Jak więc nietrudno zgadnąć, mowa jest o układach dedykowanych autom. Kolejną kategorią mają być układy scalone przeznaczone do zastosowań o większej regulacji lub o znaczeniu strategicznym.
Fab 21
Układy te miałyby być produkowane przez TSMC w fabryce Fab 21. Jest jednak jeden warunek. Otóż kluczowe jest to, czy Fab 21 jest zgodne ze standardem zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej i posiada certyfikat IATF 16949. Warto tu podkreślić, że TSMC Arizona, odpowiadające za Fab 21 nigdy nie chwaliło się uzyskaniem tego certyfikatu i powstało z myślą o innej branży, niż automotive.
Tym samym plany MediaTeka mogą się rozbić nie tyle o formalności, ile brak odpowiednich procedur. Warto podkreślić, że branża ta wymaga najwyższych standardów bezpieczeństwa i dokładnej kontroli jakości każdej wyprodukowanej sztuki.