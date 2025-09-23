MediaTek chce produkować chipy w USA. Jednak normy bezpieczeństwa mogą być przeszkodą

To jeden z dwóch powodów, dla których MediaTek ma być zainteresowany przeniesieniem części produkcji do USA. Drugim jest skrócenie łańcuchów dostaw dla lokalnych producentów, co mogą oni uznać za duży plus w procesie produkcyjnym. Tu warto podkreślić, że MediaTek nie zamierza produkować chipów do smartfonów w USA, a produkty z dwóch innych kategorii. Pierwszą są części samochodowe. Jak więc nietrudno zgadnąć, mowa jest o układach dedykowanych autom. Kolejną kategorią mają być układy scalone przeznaczone do zastosowań o większej regulacji lub o znaczeniu strategicznym.