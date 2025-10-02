Zemsta z Huaweia? Chiny wycofują europejski sprzęt telekomunikacyjny
Jak donosi Financial Times, Chiny zamierzają pozbyć się europejskiej technologii ze swojej sieci telekomunikacyjnej.
Czyli zrobić dokładnie to, co robią kraje Europy Zachodniej z chińskim sprzętem komunikacyjnym. Ma być to decyzja prezydenta Chin, Xi Jinpinga, który naciska na usunięcie zachodniej technologii z krytycznej infrastruktury kraju. Obecnie sprzęty telekomunikacyjne od Nokii i Ericssona przechodzą dokładną kontrolę dotyczącą potencjalnych cyberzagrożeń dla Państwa Środka.
I chociaż nie ma mowy o oficjalnym zakacie, to proces legislacyjny na uzyskanie zgody w celu postawienia europejskich nadajników jest tak skomplikowany i rozłożony w czasie, że te nie są opłacalne z punktu widzenia chińskich inwestorów.
Chiny chcą się pozbyć Nokii i Ericssona
Warto dodać, że działanie to nie zostało niczym sprowokowane. Dodatkowo wygląda ono identycznie, jak kontrole skierowane w stronę Huaweia i ZTE przez europejskie organy. Wygląda to jak swoista akcja odwetowa za działania sprzed lat, które zamknęły chińskim producentom dostęp do naszego rynku.
Oczywiście jest to także pretekst do oparcia całej infrastruktury wyłącznie na lokalnych rozwiązaniach od chińskich producentów. Można tu jednak jeszcze wskazać inną korzyść dla Państwa Środka: kraje w ich strefie wpływów ekonomicznych mogą dostać jasny sygnał, aby nie korzystać z europejskich technologii.