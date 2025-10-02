Zemsta z Huaweia? Chiny wycofują europejski sprzęt telekomunikacyjny

Czyli zrobić dokładnie to, co robią kraje Europy Zachodniej z chińskim sprzętem komunikacyjnym. Ma być to decyzja prezydenta Chin, Xi Jinpinga, który naciska na usunięcie zachodniej technologii z krytycznej infrastruktury kraju. Obecnie sprzęty telekomunikacyjne od Nokii i Ericssona przechodzą dokładną kontrolę dotyczącą potencjalnych cyberzagrożeń dla Państwa Środka.

I chociaż nie ma mowy o oficjalnym zakacie, to proces legislacyjny na uzyskanie zgody w celu postawienia europejskich nadajników jest tak skomplikowany i rozłożony w czasie, że te nie są opłacalne z punktu widzenia chińskich inwestorów.

Chiny chcą się pozbyć Nokii i Ericssona

Warto dodać, że działanie to nie zostało niczym sprowokowane. Dodatkowo wygląda ono identycznie, jak kontrole skierowane w stronę Huaweia i ZTE przez europejskie organy. Wygląda to jak swoista akcja odwetowa za działania sprzed lat, które zamknęły chińskim producentom dostęp do naszego rynku.