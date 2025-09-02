Wiadomości

Child Alert zobaczysz częściej na swoim smartfonie i to dobra wiadomość

Child Alert pokazuje się podczas zaginięcia dziecka. Jednak nie dzieje się to za każdym razem a w konkretnych przypadkach.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:16
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Child Alert zobaczysz częściej na swoim smartfonie i to dobra wiadomość

A przynajmniej do tej pory tak było, ponieważ Komenda Główna Policji dokonała zmian w zarządzeniu dotyczącym zasad poszukiwań osób zaginionych. Te dotyczą głównie dzieci i młodzieży. Ich celem jest uproszczenie i przyśpieszenie procedur. Tak, aby biurokracja nie stała na drodze poszukiwaniom, bo w tych czas gra kluczową rolę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Child Alert zobaczymy częściej

Podobnie jak do tej pory Child Alert będzie uruchamiany wyłącznie w przypadkach, w których będzie istniało uzasadnione podejrzenie porwania. Jednak teraz procedura nie będzie wymagała zgody rodziców na publikację wizerunku dziecka, co znacznie ułatwi, a w niektórych przypadkach wręcz umożliwi jej zastosowanie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Alkomat ALCO SAFE F-8 Czarny
Alkomat ALCO SAFE F-8 Czarny
0 zł
239 zł - najniższa cena
Kup teraz 239 zł
Neon LED MANTA SNL70PK Kot
Neon LED MANTA SNL70PK Kot
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Konsola NINTENDO Switch 2 Czarny + Stacja ładująca VENOM VS4932 do Nintendo Switch 2 Czarny
Konsola NINTENDO Switch 2 Czarny + Stacja ładująca VENOM VS4932 do Nintendo Switch 2 Czarny
0 zł
2278.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2278.99 zł
Advertisement

Dodatkowo wprowadzono dwa poziomy poszukiwań, które zastąpią poprzedni system. poziom 1 wymaga natychmiastowych działań gdy zaginięcie dotyczy:

  • Dzieci do lat 10
  • Osób niezdolnych do stałej egzystencji
  • Osób, które wymagają stałego przyjmowania leków
  • Zagrożenia przestępstwem
  • Podejrzenia o próbę samobójczą
  • Niekorzystnych warunków atmosferycznych

Pozostałe przypadki zaliczają się do poziomu 2, który nie wymaga aż tak mocnego zaangażowania w poszukiwania, ponieważ nie istnieje realne zagrożenie zdrowia i życia osób nim objętych.

Image
telepolis
bezpieczeństwo Child Alert
Zródła zdjęć: fizkes / shutterstock
Źródła tekstu: Lublin112