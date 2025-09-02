Child Alert zobaczysz częściej na swoim smartfonie i to dobra wiadomość
Child Alert pokazuje się podczas zaginięcia dziecka. Jednak nie dzieje się to za każdym razem a w konkretnych przypadkach.
A przynajmniej do tej pory tak było, ponieważ Komenda Główna Policji dokonała zmian w zarządzeniu dotyczącym zasad poszukiwań osób zaginionych. Te dotyczą głównie dzieci i młodzieży. Ich celem jest uproszczenie i przyśpieszenie procedur. Tak, aby biurokracja nie stała na drodze poszukiwaniom, bo w tych czas gra kluczową rolę.
Child Alert zobaczymy częściej
Podobnie jak do tej pory Child Alert będzie uruchamiany wyłącznie w przypadkach, w których będzie istniało uzasadnione podejrzenie porwania. Jednak teraz procedura nie będzie wymagała zgody rodziców na publikację wizerunku dziecka, co znacznie ułatwi, a w niektórych przypadkach wręcz umożliwi jej zastosowanie.
Dodatkowo wprowadzono dwa poziomy poszukiwań, które zastąpią poprzedni system. poziom 1 wymaga natychmiastowych działań gdy zaginięcie dotyczy:
- Dzieci do lat 10
- Osób niezdolnych do stałej egzystencji
- Osób, które wymagają stałego przyjmowania leków
- Zagrożenia przestępstwem
- Podejrzenia o próbę samobójczą
- Niekorzystnych warunków atmosferycznych
Pozostałe przypadki zaliczają się do poziomu 2, który nie wymaga aż tak mocnego zaangażowania w poszukiwania, ponieważ nie istnieje realne zagrożenie zdrowia i życia osób nim objętych.