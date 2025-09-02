Child Alert zobaczysz częściej na swoim smartfonie i to dobra wiadomość

A przynajmniej do tej pory tak było, ponieważ Komenda Główna Policji dokonała zmian w zarządzeniu dotyczącym zasad poszukiwań osób zaginionych. Te dotyczą głównie dzieci i młodzieży. Ich celem jest uproszczenie i przyśpieszenie procedur. Tak, aby biurokracja nie stała na drodze poszukiwaniom, bo w tych czas gra kluczową rolę.

Child Alert zobaczymy częściej

Podobnie jak do tej pory Child Alert będzie uruchamiany wyłącznie w przypadkach, w których będzie istniało uzasadnione podejrzenie porwania. Jednak teraz procedura nie będzie wymagała zgody rodziców na publikację wizerunku dziecka, co znacznie ułatwi, a w niektórych przypadkach wręcz umożliwi jej zastosowanie.

Dodatkowo wprowadzono dwa poziomy poszukiwań, które zastąpią poprzedni system. poziom 1 wymaga natychmiastowych działań gdy zaginięcie dotyczy:

Dzieci do lat 10

Osób niezdolnych do stałej egzystencji

Osób, które wymagają stałego przyjmowania leków

Zagrożenia przestępstwem

Podejrzenia o próbę samobójczą

Niekorzystnych warunków atmosferycznych