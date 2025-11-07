Cellnex zarabia miliardy. Rusza dywidenda i skup akcji

Świetne wyniki w 2025 roku

Cellnex, największy operator wież w Europie (w Polsce Play i Plusa), pochwalił się wynikami. Przychody po dziewięciu miesiącach wyniosły 2,94 mld euro (12,5 mld zł). To wzrost organiczny o 5,7%. Skorygowana EBITDA urosła do 2,44 mld euro (10,4 mld zł, +6,9%). Firma chwali się też rosnącymi wolnymi przepływami pieniężnymi (RLFCF) na poziomie 1,3 mld euro (5,5 mld zł,+9,4%).

Dalsza część tekstu pod wideo

Biznes się kręci. Najwięcej, bo aż 81% przychodów, generują klasyczne wieże telekomunikacyjne. Co ciekawe, najszybciej rośnie segment światłowodów i łączności – zanotował wzrost aż o 20,2%. Firma stawia też nowe obiekty. W tym roku przybyło prawie 3 tysiące nowych punktów obecności (PoP) i ponad 2 tysiące nowych kolokacji.

Polska ważnym rynkiem

Cellnex ma już łącznie ponad 111 tysięcy obiektów w Europie. Polska jest w pierwszej trójce kluczowych rynków z 17447 lokalizacjami. Więcej jest tylko we Francji i Włoszech. W tym roku w Polsce przybyło 1592 nowych PoP. To pokazuje, że popyt na infrastrukturę telekomunikacyjną w regionie nie słabnie.

Operator nie tylko rośnie, ale też tnie koszty. Dzięki automatyzacji i centralizacji zarządzania, koszty utrzymania wieży spadły o 3,7%. Niższe są też koszty administracyjne na obiekt (spadek o 5,5%).

Pieniądze dla akcjonariuszy

To najważniejsza zapowiedź. Cellnex wreszcie zacznie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Firma uruchomi politykę dywidend o wartości 500 mln euro (2,1 mld zł). Pierwsza transza (250 mln euro) trafi do inwestorów w styczniu 2026 roku.

To nie wszystko. Do końca 2026 roku Cellnex planuje też skupić własne akcje za kwotę do 500 mln euro. 300 mln jest już pewne. Dodatkowe 200 mln zależy od sprzedaży centrów danych we Francji. Firma szacuje, że łącznie da to zwrot dla akcjonariuszy na poziomie 9% obecnej ceny akcji.