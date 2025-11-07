Cellnex zarabia miliardy. Rusza dywidenda i skup akcji
Cellnex pokazał wyniki za trzy kwartały 2025 roku. Firma zarabia coraz więcej i tnie koszty. Najważniejsza jest jednak nowa polityka dla akcjonariuszy.
Świetne wyniki w 2025 roku
Cellnex, największy operator wież w Europie (w Polsce Play i Plusa), pochwalił się wynikami. Przychody po dziewięciu miesiącach wyniosły 2,94 mld euro (12,5 mld zł). To wzrost organiczny o 5,7%. Skorygowana EBITDA urosła do 2,44 mld euro (10,4 mld zł, +6,9%). Firma chwali się też rosnącymi wolnymi przepływami pieniężnymi (RLFCF) na poziomie 1,3 mld euro (5,5 mld zł,+9,4%).
Biznes się kręci. Najwięcej, bo aż 81% przychodów, generują klasyczne wieże telekomunikacyjne. Co ciekawe, najszybciej rośnie segment światłowodów i łączności – zanotował wzrost aż o 20,2%. Firma stawia też nowe obiekty. W tym roku przybyło prawie 3 tysiące nowych punktów obecności (PoP) i ponad 2 tysiące nowych kolokacji.
Polska ważnym rynkiem
Cellnex ma już łącznie ponad 111 tysięcy obiektów w Europie. Polska jest w pierwszej trójce kluczowych rynków z 17447 lokalizacjami. Więcej jest tylko we Francji i Włoszech. W tym roku w Polsce przybyło 1592 nowych PoP. To pokazuje, że popyt na infrastrukturę telekomunikacyjną w regionie nie słabnie.
Operator nie tylko rośnie, ale też tnie koszty. Dzięki automatyzacji i centralizacji zarządzania, koszty utrzymania wieży spadły o 3,7%. Niższe są też koszty administracyjne na obiekt (spadek o 5,5%).
Pieniądze dla akcjonariuszy
To najważniejsza zapowiedź. Cellnex wreszcie zacznie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Firma uruchomi politykę dywidend o wartości 500 mln euro (2,1 mld zł). Pierwsza transza (250 mln euro) trafi do inwestorów w styczniu 2026 roku.
To nie wszystko. Do końca 2026 roku Cellnex planuje też skupić własne akcje za kwotę do 500 mln euro. 300 mln jest już pewne. Dodatkowe 200 mln zależy od sprzedaży centrów danych we Francji. Firma szacuje, że łącznie da to zwrot dla akcjonariuszy na poziomie 9% obecnej ceny akcji.
Rok 2025 zapowiada się jako przełomowy dla Cellnex. Obok solidnych wyników finansowych i operacyjnych, realizujemy nasze zobowiązanie do zwiększenia zwrotów dla akcjonariuszy. Jednocześnie pokazujemy, że możemy zaabsorbować skutki procesu konsolidacji operatorów sieci mobilnych w krajach takich jak Hiszpania i Wielka Brytania. Jesteśmy w pełni zaangażowani w osiągnięcie celów określonych podczas Capital Markets Day.