Profil Zaufany zaatakowany przez hakera. Wszystko przez powtarzalne hasła

Profil Zaufany został zaatakowany przez hakera, który włamał się na konta ponad 200 użytkowników. Pozyskane ten sposób poufne dane stały się przedmiotem nielegalnego obrotu w internecie. Robotę hakerowi ułatwiły zbyt proste hasła użytkowników.

Profil Zaufany to jeden z najważniejszych instrumentów cyfryzacji w instytucjach państwowych i urzędach. Polacy są zachęcani do jego zakładania i używania do poświadczania tożsamości, bo wynikające z tego korzyści są coraz większe. Jednocześnie rośnie też pokusa dla hakerów, by uzyskać dostęp do profili użytkowników.

Policjanci zajmujący się walką z cyberprzestępczością zatrzymali 27-latka, który włamał się na konta w sumie 239 użytkowników Profilu Zaufanego. Haker został zatrzymany w swoim domu w Woli Krzywieckiej na Podkarpaciu. Teraz odpowie za włamanie, a także próbę udostępnienie innym osobom pozyskanych nieprawnie danych do logowań na stworzonej przez siebie platformie.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop, z którego został przeprowadzony atak hakerski, twarde dyski, pendrive’a, modem, router oraz kartę SIM. W trakcie dokładnego sprawdzenia komputera policjanci ujawnili liczne bazy danych loginów i haseł oraz narzędzie hakerskie.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji wspólnie z CERT Polska, czyli zespołem powołanym do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie ustalili, że w ostatnim czasie haker włamał się na konta co najmniej 27 użytkowników Profilu Zaufanego.

W trakcie przesłuchania haker przyznał się do ataku na Profil Zaufany, a podczas dalszego postępowania policjanci ustalili, że mężczyzna jest również odpowiedzialny za podobny atak hakerski na konta kolejnych 212 użytkowników Profilu Zaufanego, do których doszło w dniach od 2 do 4 sierpnia. Cyberprzestępca został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak haker włamał się na Profil Zaufany?

Policjanci podkreślają, że sytuacja taka nie miałaby miejsca, gdyby użytkownicy serwisów internetowych stosowali różne hasła dostępowe do różnych kont. W tym przypadku we wszystkich usługach były wykorzystywane te same hasła. Policja przypomina również, że bezpieczeństwo kont w serwisach internetowych można również poprawić, stosując weryfikację wieloskładnikową dodatkowo potwierdzającą tożsamość osoby logującej się w serwisie.

