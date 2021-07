Nowa policja internetowa: powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Przestępstwa dokonywane w internecie stały się poważnym zagrożeniem, na które narażone są miliony Polaków. Z takim uzasadnieniem rząd ogłosił powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Będzie to specjalna jednostka specjalizująca się w przestępstwach w sieci. Powstaje też Fundusz Cyberbezpieczeństwa z dużym budżetem.

Rząd przedstawił swoje plany dotyczące walki z cyberzagroźeniami i zapowiedział powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ustawa, która to reguluje, ma wejść w życie to 1 stycznia 2022 roku.

Jednocześnie trwają międzyresortowe prace nad zapowiadaną od dawna nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Czym się zajmie CBZC?

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) będzie jednostką policji odpowiedzialną za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości.

Projekt zakłada, że będzie to jednostka ogólnokrajowa, z siedzibą w Warszawie. Funkcjonariusze CBZC otrzymają pełną możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych.

Zgodnie z projektem ustawy, nową jednostką będzie kierować komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, jako organ podległy komendantowi głównemu policji. Komendanta CBZC będzie powoływał spośród oficerów policji i odwoływał minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Na potrzeby nowej jednostki policji powstanie 1800 nowych etatów dla specjalistów. Funkcjonariusze, którzy będą przyjmowani do nowej służby, będą mieli oddzielną ścieżkę naboru. Jak przekonuje rząd, będzie liczyła się ich wiedza informatyczna, wiedza na temat nowoczesnych technologii teleinformatycznych, za to nie będzie testów sprawności fizycznej. Funkcjonariusze nowej służby otrzymają stałe dodatki w wysokości od 70 do 130 procent przeciętnego uposażenia w Policji.

Uprawnienia CBZC

Uprawnienia nowej służby przedstawia projekt o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada m.in., że CBZC może wytwarzać lub pozyskiwać urządzenia i programy komputerowe, by ich używać w celu rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnianych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Środki te mają także służyć wspieraniu pozostałych jednostek policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępstw.

Używając specjalnego sprzętu i programów, służba będzie mogła uzyskać dostęp do informacji dla niej nieprzeznaczonej, przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie. Będzie także mogła uzyskać dostęp do całości lub części systemu teleinformatycznego.

Powstanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to rzeczywisty systemowy przełom. Pragnę bardzo mocno podkreślić, to będzie służba dedykowana zwykłym obywatelom

– powiedział Mariusz Kamiński, minister MSWiA.

Fundusz Cyberbezpieczeństwa

Prezentując nowe plany dotyczące walki z zagrożeniami w sieci, rząd ogłosił także powołanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa. Będzie on opiewał na kwotę ok. pół miliarda zł, a jego celem jest finansowanie nowych inwestycji dotyczących zakupu narzędzi, oprogramowania i zaawansowanych środków technicznych.

Powołujemy Fundusz Cyberbezpieczeństwa, będzie on opiewał na kwotę ok. pół miliarda zł. W ramach niego będziemy finansowali nowe inwestycje w zakresie zakupu narzędzi, oprogramowania i zaawansowanych środków technicznych.

Jak tłumaczy rząd, fundusz pozwoli też zadbać o najlepszych ekspertów.

Chcemy, żeby Polska Policja miała odpowiednie instrumenty, najlepsze rozwiązania i kompetencje do walki z cyberprzestępczością, żebyśmy mogli jak najlepiej odpowiadać na te zagrożenia. Dlatego powołany zostanie też Fundusz Cyberbezpieczeństwa

– zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

